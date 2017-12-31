حصاد البيئة التشريعة للبحث العلمي خلال 2017

وزارة التعليم العالى

المال - خاص



تطورت البيئة التشريعة للبحث العلمي، خلال 2017، وأقر فيها العديد من القوانين.



كانت القوانين التي تم إقرارها، قانون حوافز العلوم وتكنولوجيا الابتكار، قانون وكالة الفضاء المصرية، قانون صندوق رعاية المبتكرين، قانون إنشاء هيئة العلوم والتكنولوجيا، وتعديل قانون مدينة زويل، وإصدار قانون الأبحاث السريرية، قانون تنظيم البحوث الطبية.



وخلال العام الموشك على الانتهاء، أجرت وزارة التعليم العالي العديد من الإجراءات لتطوير العمل بالحث العلمي، واعتماد معامل البترول والفلزات والمركز القومي للبحوث والقياس والمعايرة، واعتماد مكتب براءات الاختراع المصري من المنظمة الدولية للملكية الفكرية حتى 2027.



وحصلت العديد من الجهات على شهادات الأيزو 9001، منها أكاديمية البحث العلمي، والمركز القومي للبحوث.