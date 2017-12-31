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سيـــاســة
240 مليون جنيه لتطوير البنية التحتية للبحث العلمي خلال 2017
الأحد 31 ديسمبر 2017 02:01 م
خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
أخر الأخبار
خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
جهاد سالم
وافقت وزارة التعليم العالي، على منح دعم للجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، لإنشاء 56 معملاً مركزيًّا البحثية، بتمويل 240 مليون جنيه، وذلك لتطوير البنية التحتية للمنظومة البحثية خلال 2017.
وشهد العام الجاري افتتاح شبكة المعامل المركزية، ومركز التميز الطبي بالمركز القومي للبحوث، وإنشاء معمل للأقمار الصناعية التعليمية والاختبارات الإلكترونية ومعالجة الصور.
ووافقت التعليم العالي خلال 2017 على تدشين الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية بالتعاون مع الوايبو، إلى إطلاق أكبر عمليات تطوير وصيانة وإنشاءات في تاريخ الوزارة، وتمثلت في إنشاءات المدينة الإلكترونية بمعهد البحوث الإلكترونية، والمنطقة الاستثمارية بمدينة الأبحاث العلمية، وتطوير أكاديمية البحث العلمي، ومراكز التميز بالمركز القومي للبحوث، ومعهد بحوث تيودور بلهارس والبحوث الفلكية والبترول.
التعليم العالي
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