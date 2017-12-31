ناصر الطيار يتخارج من 5 استثمارات مصرية

بحصيلة إجمالية 126 مليون ريال





كتب ـ شريف عمر ودعاء محمود:

علمت «المال» أن رجل الأعمال السعودى، ناصر الطيار، تخارج من حصصه المباشرة فى 5 شركات بالسوق المحلية، وهم: المصرية العربية للمنتجعات السياحية، وأصالة للاستثمار، واستثمار للفنادق والتنمية السياحية، وحلول للاستثمار الفندقى، والمملكة للفنادق والاستثمار السياحى.

وقالت مصادر مقربة من شركات الطيار فى مصر، إن حصيلة بيع الأسهم بلغت 126 مليون ريال، علما بأن تلك الشركات المتخارج منها لا تزال تتبع مجموعة الطيار.

والتى أكدت المصادر أن الطيار ما زال مساهماً فيها بحصة بسيطة للغاية، وأكدت استمرار الأعمال التجارية والمالية للشركة دون تأثر بقرار حبس رجل الأعمال السعودى.

كانت سوق خارج المقصورة بالبورصة المصرية، قد شهدت الخميس الماضى، تنفيذ صفقات نقل ملكية على 5 شركات تابعة لناصر الطيار، الذى تم ايقافه مع مجموعة من الأمراء، ورجال الأعمال السعوديين، بالمملكة بتهم فساد، مطلع نوفمبر الماضي

وتم تنفيذ صفقة بقيمة 20 مليون جنيه على 4 ملايين سهم فى الشركة المصرية العربية للمنتجعات السياحية، وصفقة بقيمة 32 مليون جنيه على 6.4 مليون سهم بشركة أصالة للاستثمار والتنمية السياحية، وأخرى بقيمة 30 مليون جنيه على 6 ملايين سهم بشركة استثمار للفنادق والتنمية السياحية، وصفقة بقيمة 20 مليون جنيه على 4 ملايين سهم بشركة حلول للاستثمار الفندقى والسياحى، وأخيرا 24 مليون جنيه، على 4.8 مليون سهم، بشركة المملكة للفنادق والاستثمار السياحى.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة الطيار يتبعها نحو 18 شركة، جميعها تعمل فى مصر، منها: عطلات الطيار للسياحة، وأى الطيار، وليموزين، ونيو الطيار ليموزين، والطيار لتأجير السيارات، والطيار للنقل السياحى، والبطل دايزاين، والمصرية العربية للمنتجات السياحية، والمملكة للفنادق والاستثمار، والنيل للطيران، والطيار للشحن والتخليص الجمركى، وسنايا لإلحاق العمالة بالخارج، وأسيوى للدعاية والإعلان - مجلة المسافر، والسفير للحدائق واللاند سكيب، ومراود التجارية، وحلول للاستثمار الفندقى والسياحى، واستثمار للفنادق والتنمية السياحية، وأصالة للاستثمار السياحى، التى تملك منتجع أورلاندو 2 بالعين السخنة، والمقام على مساحة 144 ألف متر.

يذكر أن ناصر بن عقيل الطيار، هو المؤسس ونائب رئيس مجلس الإدارة لمجموعة الطيار للسفر القابضة، ويواجه حاليا العديد من التهم، منها الفساد المالى، ضمن قائمة طالت العديد من الشخصيات السعودية، على رأسها الأمير الوليد بن طلال، رئيس مجلس إدارة المملكة القابضة، ورجال الأعمال وليد الإبراهيمى، رئيس مجموعة قنوات إم بى سى التليفزيونية، وخالد المهايم، المدير العام للخطوط الجوية السعودية، وسعود الدويش، رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية، وصالح كامل ومحمد العمودى، وبكر بن لادن، رئيس مجموعة بن لادن السعودية.



