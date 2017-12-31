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رياضة
كهربا يقرر البقاء مع اتحاد جدة
الأحد 31 ديسمبر 2017 01:33 م
كهربا يسجل في خسارة الاتحاد بالدوري السعودي
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كهربا يسجل في خسارة الاتحاد بالدوري السعودي
علي المصري:
حسم محمود عبدالمنعم (كهربا) نجم اتحاد جدة ومنتخب مصر، والمُعار من صفوف الزمالك، الجدل المثار حوله في الأسابيع الأخيرة بشأن إمكانية الرحيل عن صفوف الفريق السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية.
وأكد "كهربا" أنه قرر الاستمرار فى صفوف الاتحاد لنهاية الموسم الجاري، مبررًا ذلك برغبته في تدعيم النادي في الفترة المقبلة، بسبب منع الفريق من تسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وفقًا لقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وقال : "سأبقى في الاتحاد، طالما أن "الفيفا" لا يسمح للنادي بإبرام تعاقدات جديدة في فترة الانتقالات الشتوية"، وتابع : "أنا في حاجة ماسة لدعم جماهير الاتحاد للعودة مجددًا إلى مستواي المعهود، وبعض لاعبي الفريق يخشون من الجماهير بعد الضغط الذي تعرضت له".
وأشار: "أقدم كل ما بوسعي داخل الملعب وعدم تسجيلي للأهداف سببه سوء الحظ"، وأوضح : "يجب أن يعرف الجمهور أنني أغضب أكثر منهم من الخسارة، بطولة كأس ولي العهد العام الماضي جاءت بعد الدعم الكبير وتضافر الجهود".
وأضاف: "جاءتني عروض بمبالغ مغرية من داخل وخارج السعودية، ولكنني فضلت الاستمرار مع الاتحاد، وأثناء تعاقدي مع النادي للمرة الثانية، كان لدي مستحقات متأخرة ولم أتحدث عنها".
واختتم : "اتفقت أنا وفهد الأنصاري على البقاء مع الاتحاد، ودائمًا ألاقي دعمًا من قبل فهد المولد وحمد الصنيع رئيس النادي".
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