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بورصة وشركات
تراجع أرباح جنوب الوادى للأسمنت إلى 91 مليون جنيه
الأحد 31 ديسمبر 2017 01:20 م
جنوب الوادى للأسمنت 66
أخر الأخبار
جنوب الوادى للأسمنت 66
رجب عز الدين:
أظهرت القوائم المالية لشركة جنوب الوادى للأسمنت تراجع أرباحها بنسبة 10% تقريبا خلال الأشهر التسعة الأولى المنتهية فى 30 سبتمبر 2017.
وحققت الشركة صافى ربح 91 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة، مقارنة بنحو 101.8 مليون جنيه لفترة المقارنة من 2016.
وزادت مبيعات الشركة خلال الربع الثالث إلى 270.8 مليون جنيه، مقابل 215.8 مليون جنيه بالربع المقارن من 2016 بينما ارتفعت تكلفة المبيعات إلى 243.5 مليون جنيه، نقابل تكلفة 172.5 مليون جنيه.
وتراجعت أرباح الشركة خلال الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر 2017 إلى 91.06 مليون جنيه، مقابل أرباح 101.8 مليون جنيه لفترة المقارنة من العام السابق.
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