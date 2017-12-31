EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
الإسكندرية
طوارئ بالإسكندرية لمواجهة أنواء عيد الميلاد
الأحد 31 ديسمبر 2017 01:00 م
محمد سلطان محافظ الإسكندرية الجديد
أخر الأخبار
محمد سلطان محافظ الإسكندرية الجديد
مها يونس
أمر الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، الجهات المعنية برفع حالة الاستعدادات القصوي والطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة، لمواجهة النوة الحالية "أنواء عيد الميلاد"، مؤكدا أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم، حتي الانتهاء من النوة، لاستقبال شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.
وكلف المحافظ رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتواجد الميداني للمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، وتحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع المحافظة.
وشدد سلطان علي الدفع بالمزيد من سيارات الشفط ومعدات الصرف اللازمة وتمركزها بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة علي مستوي المحافظة، وذلك للتدخل اللحظي لتصريف أي تجمعات للمياه، موضحا علي أن المحافظة تعمل بأقصي جهدها لمواجهة أي أزمة في تصريف تراكمات مياه الأمطار.
من الجدير بالذكر أن المحافظ قد عقد اجتماعا موسعا مع جميع القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة وذلك لمناقشة الاستعدادات لاستقبال إحتفالات أعياد الميلاد المجيد، والتأكيد علي توافر جميع الخدمات، وتضافر الجهود لإظهار تلك الاحتفالات في أبهي صورها، وكذا متابعة الإجراءات الموضوعة لمواجهة أنواء أعياد الميلاد والاستعداد لاستيعاب أي كميات من الأمطار، وشدد خلال الاجتماع بالتواجد الميداني في المناطق الحيوية للتأكد من جاهزية وتأهب جميع محطات الرفع والطلمبات ومعدات الصرف ومولدات الكهرباء لكل محطات الرفع لحين انتهاء النوات.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا