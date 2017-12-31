طوارئ بالإسكندرية لمواجهة أنواء عيد الميلاد

محمد سلطان محافظ الإسكندرية الجديد



مها يونس



أمر الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، الجهات المعنية برفع حالة الاستعدادات القصوي والطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة، لمواجهة النوة الحالية "أنواء عيد الميلاد"، مؤكدا أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم، حتي الانتهاء من النوة، لاستقبال شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.



وكلف المحافظ رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتواجد الميداني للمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، وتحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع المحافظة.



وشدد سلطان علي الدفع بالمزيد من سيارات الشفط ومعدات الصرف اللازمة وتمركزها بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة علي مستوي المحافظة، وذلك للتدخل اللحظي لتصريف أي تجمعات للمياه، موضحا علي أن المحافظة تعمل بأقصي جهدها لمواجهة أي أزمة في تصريف تراكمات مياه الأمطار.



من الجدير بالذكر أن المحافظ قد عقد اجتماعا موسعا مع جميع القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة وذلك لمناقشة الاستعدادات لاستقبال إحتفالات أعياد الميلاد المجيد، والتأكيد علي توافر جميع الخدمات، وتضافر الجهود لإظهار تلك الاحتفالات في أبهي صورها، وكذا متابعة الإجراءات الموضوعة لمواجهة أنواء أعياد الميلاد والاستعداد لاستيعاب أي كميات من الأمطار، وشدد خلال الاجتماع بالتواجد الميداني في المناطق الحيوية للتأكد من جاهزية وتأهب جميع محطات الرفع والطلمبات ومعدات الصرف ومولدات الكهرباء لكل محطات الرفع لحين انتهاء النوات.

