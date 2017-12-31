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رياضة
تركي آل الشيخ يتعهد ببناء مدينة رياضية وستاد للزمالك
الأحد 31 ديسمبر 2017 12:20 م
مرتضى منصور - صورة أرشيفية
أخر الأخبار
مرتضى منصور - صورة أرشيفية
على المصرى
كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير ومحبي وعشاق القلعة البيضاء، بعد اجتماع، تم أمس في القاهرة، بينه وبين المستشار تركي آل الشيخ رئيس رعاية الشباب والرياضة بالمملكة العربية السعودية، في حضور أحمد مرتضي منصور، وذلك بدعوة من الأمير السعودي.
وأشار رئيس الزمالك إلى أن الاجتماع كان مثمرا ويحمل مفاجأة بالنسبة لجمهور الزمالك، وهي إنشاء ستاد للنادي يتسع لـ45 ألف متفرج، إضافة إلى مدينة متكاملة رياضية، تنفذه شركة إنجليزية.
وواصل منصور: إنه شاهد الماكيت الخاص بالمشروع العملاق التي قامت بتصميمه الشركة الإنجليزية، والذي يتكون من ستاد عالمي وجراج ومول تجاري ونادٍ اجتماعي على أعلى مستوى.
وشدد مرتضى منصور على أنه سيعقد اجتماعا اليوم مع تركي آل الشيخ، للاتفاق علي كل الأمور بشكل نهائي، وسيعلن عن كل التفاصيل خلال مؤتمر صحفي عالمي.
كما أنه اتفق مع الأمير تركي لخوض الزمالك لقاءً مع فريق عالمي خلال الوقت القادم، مضيفا: هذه المفاجآت ستسعد الزملكاوية في الوطن العربي.
ووجه مرتضى منصور الشكر إلى تركي آل الشيخ ، مؤكدا قوة العلاقات المصرية السعودية، وأن الشعبين هما شعب واحد على جميع المستويات.
نادي الزمالك
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