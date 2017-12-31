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اقتصاد وأسواق
استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي خلال يناير
الأحد 31 ديسمبر 2017 12:00 م
المنافذ الجمركية
أخر الأخبار
المنافذ الجمركية
مها أبوودن
أعلنت وزارة المالية عن اسـتمرار تثبيـت سـعـر الدولار الجمـركى عند 16 جنيها من أول يناير 2018 ولمدة شهر.
وأشار بيان وزارة المالية، إلى أن قرار تثبيت سعر الدولار الجمركي يأتى اتساقا مع استقرار سعر العملة، وذلك فى الحدود التى تستهدفها وزارة المالية لتحديد سعر الدولار الجمركى خلال الفترة الماضية، فى ضوء حالة الاستقرار التى يشهدها الاقتصاد المصرى.
يذكر أن الوزارة أعلنت فى أول شـهر ديسمبر 2017 عن استمرار تثبيت سعـر الدولار الجمركي عند 16 جنيها ولمدة شهر أيضا.
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