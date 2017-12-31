مصيلحي يواصل تدعيم الاتحاد بالتعاقد مع ناهينى

علي المصري

واصل محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة الاتحاد السكندري، تدعيم الفريق اﻷول لكرة القدم بالقلعة الخضراء، في فترة الانتقالات الشتوية، بالتعاقد مع المهاجم الغاني إيمانويل بناهيني مهاجم الميناء العراقي الحالي والإسماعيلي السابق.

ووقع بناهيني لمدة موسمين ونصف، ويعد من اللاعبين المميزين، ونجح في أن تكون له بصمة في الدوري المصري قبل أن يرحل عن صفوف الدراويش.

وأصبح بناهيني الصفقة الرابعة التي أبرمها النادي مؤخرا، بعد استعارة رزاق سيسيه وأحمد كابوريا من الزمالك، وضم أحمد سمير من وادي دجلة.

ويخضع اللاعب للكشف الطبى غدا الاثنين، قبل الانضمام للتدريبات ليكون جاهزا مع الفريق في المباريات القادمة بداية من مواجهة الرجاء المقبلة، وذلك بعد أن أبدى المدير الفني خوان ماكيدا موافقته على ضمه.