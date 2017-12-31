الركود وزيادة المعروض وراء استقرار أسعار اللحوم والدواجن

اللحوم

أحمد اللاهونى



استقرت أسعار الدواجن فى السوق المحلية، اليوم الأحد، بين 23 و25 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، و30 و35 للبلدى، و45 و50 للرومى، و40 للبط، و37 لطبق البيض.



وعن أسعار اللحوم استقرت بين 95 و115 لكيلو الكندوز و120 للضانى، و135 للبتلو.



واستقرت أسعار الأسماك أيضًا عند 70 جنيهًا لكيلو البورى، و30 للبلطى، و70 للمكرونة، وتراوحت أسعار الجمبرى بين 150 و250، والكابوريا بين 60 و120.



وأرجع تجار فى تصريحات لـ"المال"، استمرار استقرار الأسعار الى ركود الأسواق بسبب الحالة الاقتصادية للمواطنين، بدوره أدى إلى زيادة المعروض من السلع.