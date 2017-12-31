أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
595.00 عيار 21
510.00 عيار 18
680.00 عيار 24
4760.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

أسعار العملات بالبنك الأهلي المصري.. صباح الأحد

البنك الأهلى المصرى
البنك الأهلى المصرى
البنك الأهلى المصرى

المال - خاص

تقدم بوابة "المال" بيانا بأسعار العملات في البنك الأهلي المصري صباح اليوم..

العملة الكود سعر الشراء سعر البيع التحويلات/ سعر الشراء التحويلات/ سعر البيع
دولار امريكى USD
يورو EUR
إسترليني GBP
دولار كندي CAD
كرونا دنماركي DKK
كرونا نرويجي NOK
كرونا سويدى SEK
فرنك سويسرى CHF
ين 100 JPY
دولار إسترالي AUD
دينار كويتي KWD
ريال سعودي SAR
درهم إماراتي AED
دينار بحريني BAD
ريال عماني OMR
ريال قطري QTR
دينار إردني JOD

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