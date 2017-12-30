رحلتا عمرة للقابض على إرهابى كنيسة مارمينا وزوجته

أحمد صبرى

منح محمد أبو العينين، رجل الأعمال، رحلة عمرة هدية لصلاح الموجي، أول شخص قبض على الإرهابى الذى قتل 10 أشخاص أمام كنسية مارمينا بحلوان، أمس، مع تجهيز شقة نجلته المقبلة على الزواج.

كما منح النائب سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، فى مداخلة هاتفية له مع برنامج "على مسئوليتى" على قناة صدى البلد، رحلة عمرة لزوجة الموجي كهدية؛ تقديرًا لدوره البطولى فى الإمساك بالإرهابى، مؤكدًا أن مجلس النواب سيكرمه قريبًا.