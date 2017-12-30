EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
رحلتا عمرة للقابض على إرهابى كنيسة مارمينا وزوجته
السبت 30 ديسمبر 2017 09:19 م
صلاح الموجي
أخر الأخبار
القابض على إرهابي كنيسة مارمينا
أحمد صبرى
منح محمد أبو العينين، رجل الأعمال، رحلة عمرة هدية لصلاح الموجي، أول شخص قبض على الإرهابى الذى قتل 10 أشخاص أمام كنسية مارمينا بحلوان، أمس، مع تجهيز شقة نجلته المقبلة على الزواج.
كما منح النائب سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، فى مداخلة هاتفية له مع برنامج "على مسئوليتى" على قناة صدى البلد، رحلة عمرة لزوجة الموجي كهدية؛ تقديرًا لدوره البطولى فى الإمساك بالإرهابى، مؤكدًا أن مجلس النواب سيكرمه قريبًا.
أخبار مصر
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا