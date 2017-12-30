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سيـــاســة
القابض على إرهابى حلوان : كنت أنوي الشهادة عند توجهي إليه
السبت 30 ديسمبر 2017 09:06 م
القابض على إرهابى حلوان
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القابض على إرهابى حلوان
أحمد صبرى
قال صلاح الموجي، أول شخص قبض على الإرهابى الذى قتل 10 أشخاص أمام كنيسة مارمينا بحلوان، أمس، إنه كان ينوى الشهادة أثناء قفزه على الإرهابى للإمساك به حتى يتوقف عن قتل المزيد من الناس.
وأضاف، فى لقاء له مع برنامج "على مسئوليتى" على قناة صدى البلد، أن ثاني شخص حاول مساعدته فى تثبيت الإرهابى على الأرض كان ابنه مصطفى، موضحًا أنه كان لم يكن يعلم أن الإرهابى يرتدى حزامًا ناسفًا، وتم اكتشاف وجود قنابل فى جيب الإرهابى لاحقًا.
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