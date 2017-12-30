القابض على إرهابى حلوان : كنت أنوي الشهادة عند توجهي إليه

قال صلاح الموجي، أول شخص قبض على الإرهابى الذى قتل 10 أشخاص أمام كنيسة مارمينا بحلوان، أمس، إنه كان ينوى الشهادة أثناء قفزه على الإرهابى للإمساك به حتى يتوقف عن قتل المزيد من الناس.





وأضاف، فى لقاء له مع برنامج "على مسئوليتى" على قناة صدى البلد، أن ثاني شخص حاول مساعدته فى تثبيت الإرهابى على الأرض كان ابنه مصطفى، موضحًا أنه كان لم يكن يعلم أن الإرهابى يرتدى حزامًا ناسفًا، وتم اكتشاف وجود قنابل فى جيب الإرهابى لاحقًا.



