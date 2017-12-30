أسعار الخضراوات تستقبل العام الجديد بالاستقرار

الصاوي أحمد

استقبلت أسعار الخضر والفاكهة مواسم أعياد الميلاد المجيد والكريسماس دون تغيير مع استمرار فترة استقرار الأسعار الممتدة منذ أسبوعين تقريبا.

وسجلت أسعار الطماطم في أسواق التجزئة في الجيزة 2.5 جنيه، والفاصوليا 3، والكوسة 5 جنيهات، والجزر 4 جنيهات، والبصل 4 جنيهات، وفقا لتجار خضراوات وفاكهة في المحافظة.

وسجل الخيار 5 جنيهات، وتراجع الفلفل الألوان متراوحا بين 6 إلى 8 جنيهات، والفلفل الرومي والبلدي 5 جنيهات إلى 6جنيهات، والبطاطس 3.5 جنيه، والباذنجان الرومي 3 جنيهات، والباذنجان الأبيض 2 جنيه.

وبلغت أسعار البطاطا 5 جنيهات، والملوخية 7 جنيهات للكيلو، والقلقاس بـ8 جنيهات، والبروكلي بـ10 جنيهات، والثوم بين 15 و25 جنيهًا.

وتختلف أسعار الخضراوات بين الشوادر والأسواق الشعبية والمحالّ التجارية؛ لأن الأخيرة تسدد إيجارًا ورسومًا وعمالة، وكل ذلك يضاف على سعر الكيلو.

وسجل سعر رابطة البصل الأخضر والخس 2 جنيه للواحدة، والليمون بـ10 جنيهات، والبسلة 6 جنيهات.

وشهدت أسعار الفاكهة استقرارًا، وسجلت الفراولة 10 جنيهات للكيلو، والموز البلدي بـ10جنيهات، و12 جنيهًا للأنواع الفاخرة، والبرتقال البلدي 2 جنيه، وأبو سرة من 2.5 إلى 5 جنيهات للكيلو، واليوسفي 2 إلى 4 جنيهات، وسجل سعر التفاح الأمريكي 20 جنيهًا، والجوافة تتراوح بين 3 و5 جنيهات.