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سيـــاســة
برلماني يطالب بتكريم بطل واقعة القبض على إرهابي كنيسة حلوان
السبت 30 ديسمبر 2017 07:20 م
متهم في الهجوم الإرهابي على كنيسة بحلوان
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متهم في الهجوم الإرهابي على كنيسة بحلوان
سلوى عثمان
أعلن النائب محمد على عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية، أنه سيتقدم بطلب إلى الدكتور، على عبد العال، رئيس البرلمان، لتكريم الحاج صلاح الموجي، بطل واقعة القبض على إرهابي كنيسة مارمينا بحلوان
وأردف عبد الحميد إن تكريم البرلمان للحاج صلاح المواطن المصرى الذى طارد الإرهابى الذى اعتدى على كنيسة حلوان، ونزع منه سلاحه وألقى القبض عليه بعد إصابته برصاص الشرطة هو أقل شكر يقدم إليه لكي يحتذى به ودافعا لتعقب مثل هؤلاء القتلة من جانب الأهالى فيما بعد.
وأوضح أن التكريم سيشمل أيضا باقى الأهالى المشاركين فى القبض على هؤلاء القتلة.
ووجه وكيل الاقتصادية رسالة إلى الشعب المصري قائلا: "تكاتف الاهالى ومحاصرة العناصر الإرهابية والإبلاغ عنهم، هو أقوى رد على أن مصر بلد أمن وأمان وان الإرهاب لا دين له ... لاسيما وأن دماء الشهداء لا تفرق بين مسلم ومسيحي".
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