اعتقال خمسة من محيط محكمة الاسكندرية أثناء محاكمة ماهينور المصري

إيمان عوف









اعتقلت قوات الأمن، منذ قليل، خمسة من الشباب الذين تواجدوا بمحيط محكمة جنح الإسكندرية لحضور محاكمة ماهينور المصري ومعتصم مدحت اللذين حكمت المحكمة بحبسهما عامين بتهم التظاهر اعتراضًا على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود.





وقال محمد عبد الله، محامٍ بالإسكندرية، إن أسماء المقبوض عليهم مصطفى توفيق، ومحمود الحديدي، وهيثم الديب، وشابان آخران لم يتم التعرف على أسمائهما حيث ألقي القبض عليهم من المقهى المقابل للمحكمة.



