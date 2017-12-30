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سيـــاســة
اعتقال خمسة من محيط محكمة الاسكندرية أثناء محاكمة ماهينور المصري
السبت 30 ديسمبر 2017 07:06 م
اعتقال سيدة
أخر الأخبار
اعتقال سيدة
إيمان عوف
اعتقلت قوات الأمن، منذ قليل، خمسة من الشباب الذين تواجدوا بمحيط محكمة جنح الإسكندرية لحضور محاكمة ماهينور المصري ومعتصم مدحت اللذين حكمت المحكمة بحبسهما عامين بتهم التظاهر اعتراضًا على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود.
وقال محمد عبد الله، محامٍ بالإسكندرية، إن أسماء المقبوض عليهم مصطفى توفيق، ومحمود الحديدي، وهيثم الديب، وشابان آخران لم يتم التعرف على أسمائهما حيث ألقي القبض عليهم من المقهى المقابل للمحكمة.
وأشار عبد الله إلى أنه تم ترحيل جميع المعتقلين إلى قسم المنشية، وتحرير محضر تجمهر، وفي انتظار تحريات الأمن الوطني.
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