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سيـــاســة
القاويش يبحث زيادة الحجوازت البولندية للمقاصد السياحية بمصر
السبت 30 ديسمبر 2017 06:49 م
حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء
أخر الأخبار
حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء
سمر السيد
استقبل السفير حسام القاويش سفير جمهورية مصر العربية فى بولندا Pawel Niewiadomski رئيس غرفة السياحة البولندية، فى إطار الجهود التي تقوم بها السفارات المصرية فى الخارج لتنشيط حركة السياحة إلي مصر،
وأشار رئيس غرفة السياحة البولندية خلال اللقاء إلي أن اتحاد الشركات السياحية البولندية اختار مدينة مرسى علم لعقد مؤتمره السنوى الأخير بها خلال الفترة من 25 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2017 تحت رعاية محافظ البحر الأحمر، حيث حظى الاجتماع بترحيب وتقدير كبير من المشاركين بصورة جعلت منه واحدا من أفضل ثلاثة اجتماعات على مدار 14 عام قام فيها اتحاد الشركات السياحية البولندية بتنظيم مؤتمرات مماثلة فى العديد من الدول خارج بولندا.
وأشار المسؤول البولندي إلى أن هناك بالفعل زيادة كبيرة فى نسبة الحجوزات السياحية البولندية إلى مصر لفصل الصيف بزيادة قدرها 50% عن نفس الفترة خلال عام 2017 .
من ناحية أخرى، شدد سفير مصر في بولندا على أهمية إيلاء السياحة إلى المقاصد المصرية المزيد من اهتمام القائمين على السياحة فى بولندا وعدم قصر التحفيز على السياحة الشاطئية إلى مدن البحر الأحمر، خاصة فى ضوء ما تزخر به مصر من العديد من المزارات السياحية الأخرى، فضلاً عن المزارات الجديدة التى تنوى الحكومة المصرية افتتاحها قريبا مثل المرحلة الأولى من المتحف المصرى الكبير ومدينة التسوق المزمع إنشاؤها فى العاصمة الإدارية الجديدة والتى يٌنتظر أن تستقطب المهتمين بسياحة التسوق.
وأكد سفير مصر فى بولندا على متابعة اتصالاته مع المسؤولين البولنديين من أجل تسهيل فرص زيادة السياحة البولندية الوافدة إلى مصر وتفعيل مذكرات التعاون المشتركة الموقعة فى هذا الصدد، وكذلك العمل على تعديل إرشادات السفر البولندية إلى مصر.
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