الحصاد الاقتصادي والهجوم الإرهابي يتصدران موضوعات التوك شو الليلة

حادث حلوان

رحاب صبحى :



تناقش برامج التوك شو عددا من القضايا أبرزهم الحصاد الاقتصادي في 2017 والهجوم الإرهابي الذي وقع أمس ضد كنيسة بمدينة حلوان، بخلاف حوار مع البابا تواضروس.



التحليل النفسى لشخصية ترامب في " من ماسبيرو "



يستضيف برنامج "من ماسبيرو"، فى العاشرة والنصف مساءً ، الدكتور أحمد عكاشة رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي، في حوار حول التحليل النفسي لشخصية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما يتحدث عن عام 2018 باعتباره عام تكوين الضمير الجمعي للمصريين، وماذا يعني الضمير الجمعي.



كما يستضيف البرنامج، النائب البرلماني العميد محمود محيي الدين، في حوار حول الحصاد السياسي فبي مصر لعام 2017، وردود الأفعال الغاضبه لترامب الرئيس الأمريكي من رفض قراره بأن تكون القدس عاصمة إسرائيل.



الحلقة من تقديم عواطف أبوالسعود، وعاطف كامل، وإخراج عماد عبدالحميد، ويرأس تحرير البرنامج أمل أبوعرام.



نجمي التسعينات علاء عبد الخالق وحسام حسنى فى " بوضوح " على الحياة



يستضيف الإعلامي عمرو الليثي، ببرنامج" بوضوح " فى الحادية عشر مساءً نجوم الطرب والغناء علاء عبدالخالق وحسام حسنى، في حوار غنائي شيق، يتطرق إلى أسباب ابتعادهما عن الأضواء وعودتهما مرة أخرى بعدد من الأغاني الجديدة والمتميزة.



ويكشف "عبدالخالق"، أسرار جديدة عن مسيرته الغنائية منذ أن كان بمعهد الموسيقى العربية وتخصص في العزف على الناي، وبدايته الفنية بعد أن اكتشفه الموسيقار الكبير عمار الشريعي ومشاركته فرقة "الأصدقاء" مع منى عبدالغني وحنان، وأيضًا الانطلاقة الفنية مع حميد الشاعري بألبوم "مرسال"، ويشدو علاء عبدالخالق بعدد من الأغاني القديمة والحديثة،كما يقدم حسام حسني، باقة مختارة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة.





الحصاد الاقتصادى فى 2017 في " مباشر من مصر " على الفضائية المصرية



يستضيف برنامج " مباشر من مصر" على قناة الفضائية المصرية فى الخامسة والنصف مساءً ، الكاتب الصحفى ورئيس تحرير جردية الشروق ، عماد الدين حسين حيث يقوم بتحليل للصحافة المحلية والدولية ، كما يستضيف البرنامج فى الفقرة الثانية سيد جبيل صحفى بجريدة الوطن ، للحديث عن الحصاد الاقتصادى المحلى والاقيلمى والدولى خلال عام 2017 . الحلقة تقديم منة الشرقاوى ومحمد الجندى ويرأس تحريره عبد النصر البنا .



حوار البابا على قناتي الاولى والفضائية



تنضم قناتا "الأولى" و"الفضائية المصرية"، اليوم، في بث مباشر مع شاشة قناة "النيل الدولية" في الساعة الثامنة مساءً، وذلك لبث الحلقة الخاصة التي سجلتها الإعلامية تغريد حسين مع البابا تواضروس الثاني، وذلك بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد.



ومن المقرر أن ينقل الحوار مترجم باللغتين الإنجليزية والفرنسية، ويتناول الحوار رأيه فى قضية القدس، وموقف الكنيسة من قرار ترامب، ودعمه للقيادة السياسية في مواجهة الإرهاب وتأكيد على الإنجازات في مجالات عديدة.



الهجوم الارهابى على كنيسة حلوان فى " الحياة اليوم "



يناقش برنامج برنامج " الحياة اليوم " على قناة الحياة فى السابعة مساءً الهجوم الارهابى على كنيسة حلوان ويستضيف البرنامج من شاهدى العيان ومنهم مؤذن المسجد الذى دعا فى الميكرفون لانقاذ الكنيسة والعميد خالد عكاشة والقس رفعت فتحى امين عام مجلس كنائس مصر .

