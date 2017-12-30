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اقتصاد وأسواق
انقسام بين المزارعين حول التسعير الجديد لمحصول القصب
السبت 30 ديسمبر 2017 05:28 م
القصب
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القصب
الصاوي أحمد
انقسمت أراء مزراعي القصب في صعيد مصر بين مؤيد ومعارض حول أسعار توريد المحصول التي تسربت إليهم وهي 700 جنيه للطن في مقابل 620 جنيه في العام الماضي .
وفي البداية أكد رشدي أبو الوفا عرنوط رئيس جمعية منتجي قصب السكر أن بعض مزارعي القصب في بعض المحافظات بدأوا كسر المحصول تمهيدا لتوريده لمصانع السكر بعد أن علموا أن الأسعار العام الجاري هي 700 جنيه للطن في ظل رفض بعضهم لتلك الأسعار وحتي الآن لم ينجزوا إي شئ حتي الآن.
وأوضح عرنوط لـ"المال " أن جموع المزارعين ينتظرون يوم الاثنين المقبل الذي سيشهد الإعلان بشكل رسمي عن الأسعار وستتضح الرؤية أكثر سواء هل سيكون هناك جولة من الإضرابات من المزارعين أم سيتم البدء في التوريد وفقا للأسعار الجديدة.
وطبقا لعرنوط فإن المزارعين يطالبون بسعر توريد لقصب السكر لن يقل عن 850 جنيها علي الرغم من مطالبتهم بـ1000 جنيه للطن .
وفي المقابل، أكد النوبي أبو اللوز أمين عام نقابة الفلاحين الزراعيين، أن جموع المزارعين وافقوا علي توريد محصولهم بالأسعار التي وعدهم بها وزير التموين وهي 700 جنيه للطن تامشيا مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها مصر وكذلك تراجع أسعار السكر عالميا .
وأوضح أبو اللوز أن مصانع كوم أمبو وأرمنت وأدفو فتحت أبوابها لاستقبال محصول الموسم الجديد.
وأشار إلى أن المزراعين بدأوا بتشوين المحصول بجوار السكك الحديدية علي امتدادها بين الحقول وحتي المصانع وأن كل من جاء دوره في كسر وتوريد المحصول التزم به.
في الوقت الذي أكد أبو الفتيان أبو ضرغام نقيب فلاحي الأقصر أن وزير التموين وعدهم بشكل مباشر أن يكون سعر توريد القصب هو 700 جنيها مقارنة بـ620 جنيها الموسم الماضي ونقبل بتلك الزيادة تامشيا مع الأوضاع السياسية الصعبة في مصر حاليا .
وأكد أبو ضرغام أن الفلاحين تحملوا الكثير في الفترات الماضية ولم يطالبوا بالكثير أو القليل نظرا لمراعاة الظروف الاقتصادية القاسية التي تشهدها مصر حاليا.
وتبلغ تكلفة زراعة فدان القصب طبقا لدراسة قامت بها نقابات الفلاحين نحو 22 ألف جنيه وتبلغ متوسط الأنتاجية للفدان نحو 40 طن فقط بما يعني أن أيرادات الفدان الواحد سيوفر 28 ألف جنيه ويبلغ صافي ربح لفدان 6 آلاف جنيه .
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