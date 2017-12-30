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سيـــاســة
إنشاء 6 جامعات وكليتين حصاد التعليم الجامعي الخاص خلال 2017
السبت 30 ديسمبر 2017 03:57 م
وزارة التعليم العالى
أخر الأخبار
وزارة التعليم العالى
جهاد سالم
شهد ملف الجامعات الخاصة، العديد من التطورات خلال عام 2017، عقب إتاحة وزارة التعليم العالي، التقدم لإنشاء الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة، وفق الشروط التى تخدم خطة التنمية المستدامة فى مايو من العام الجاري.
وجاءت أبرز التطورات في صدور قرار جمهوري بإنشاء كلية الحقوق بالجامعة الألمانية، والموافقة على إنشاء كلية الطب البشرى بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، وتأسيس 6 جامعات جديدة.
وشملت الجامعات التى حصلت على موافقات التأسيس، جامعة الفنار بالإسكندرية، وتضم كليات، (الهندسة، والكلية التكنولوجية، والصيدلة، وطب الفم والأسنان، والعلاج الطبيعي، والفنون والتصميم، والإعلام)، وجامعة ميريت بمدينة سوهاج الجديدة، وتضم كليات (الطب البشري، والصيدلة، وطب جراحة الفم والأسنان، والعلاج الطبيعي، والعلوم الطبية التطبيقية، والاقتصاد والإدارة، والآداب والعلوم الإنسانية، والعلوم التكنولوجية، والتمريض، والسياحة والفنادق، والهندسة).
وحصلت جامعة سفنكس بمدينة أسيوط الجديدة، على موافقة التأسيس، وتضم الجامعة كليات: (الهندسة والتكنولوجيا، والصيدلة، والألسن، والعلاج الطبيعي، وطب وجراحة الفم والأسنان، والتكنولوجيا والتنمية، والعلوم الطبية التطبيقية، والتمريض)، وجامعة: (الحياة) بالتجمع الخامس، وجامعة (نبتة مصر) بمدينة برج العرب، وكذلك جامعة رشيد بمدينة رشيد وتضم كليات: (الهندسة، والصيدلة، والعلوم، وطب الأسنان).
التعليم العالي
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