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رياضة

القنصل الإسباني يطمئن علي بعثة أتلتيكو مدريد

- نجوم "الأتلتى" يوقعون علي تيشرتات وأوتوجرافات للمعجبين
- نجوم "الأتلتى" يوقعون علي تيشرتات وأوتوجرافات للمعجبين
- نجوم "الأتلتى" يوقعون علي تيشرتات وأوتوجرافات للمعجبين

- نجوم "الأتلتى" يوقعون علي تيشرتات وأوتوجرافات للمعجبين

 على المصرى

 حضر بابلو إينادو، القنصل الإسباني في القاهرة، وطاقم السفارة الإسبانية، إلى مقر فندق إقامة لاعبي أتليتكو مدريد، فى برج العرب، للاطمئنان على الفريق قبل خوض المباراة الودية مع الأهلي مساء اليوم، السبت، على ملعب الجيش المصري بالإسكندرية.

 ويحضر القنصل وطاقم السفارة، المباراة التي تقام تحت عنوان "السلام ضد الإرهاب"، برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس رعاية الشباب والرياضة بالمملكة العربية السعودية، وفقًا للدعوة التي قدمها لهم مجلس النادي برئاسة محمود الخطيب.

 وفرضت قوات الأمن إجراءات صارمة حول مقر فندق إقامة الفريق الإسباني، حيث تحيط قوات من شرطة السياحة الطابق الذي يقيم فيه فريق أتليتكو مدريد رافضين الصعود له من قبل أي شخص، في الوقت الذي وفرت وزارة الداخلية عددًا من السيارات لتأمين الفريق الاسباني أثناء تحركه إلى ملعب المباراة.

 من جانب آخر، نظم النادي الأهلي بالتعاون مع شركة صلة الراعي الرسمي للنادي، فقرة مصغرة لعدد من الجماهير المنتظر حضورهم للمباراة، في وجود كل نجوم الفريق الإسباني.

أقيمت الاحتفالية داخل فندق الإقامة، واستغرقت 20 دقيقة، وقام لاعبو أتليتكو مدريد بالتوقيع على هدايا تذكارية وأوتوجرافات للجماهير التي وصل عددها حوالي ١٥٠ مشجع

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