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سيـــاســة
قاضي وادي النطرون ينعى شهداء كنيسة حلوان
السبت 30 ديسمبر 2017 03:03 م
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
أخر الأخبار
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
نجوى عبد العزيز:
تقدم المستشار خالد محجوب، قاضي قضية وادي النطرون، بخالص العزاء إلي أسر شهداء كنيسة مارمينا بحلون.
وكتب محجوب على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "أتقدم بخالص التعازى إلى أسر شهداء كنيسة مارميناو أهل بلدى بحلوان، كما أدعو الله أن ينعم بالشفاء العاجل لجميع المصابين الذين لحقهم الأذى من جراء استهداف أخواتنا الأقباط فى أعيادهم من خلال الأعمال الإرهابية الخسيسة التى لا تثنينا عن حماية الوطن ومقدراته من هؤلاء الإرهابين، حفظ الله وطننا الغالى مصر وحفظ بلدى حلوان وأهلها من كل شر وسوء".
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