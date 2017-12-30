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رياضة
لأسباب عائلية..العجوز يعتذر عن الاستمرار مع الرجاء
السبت 30 ديسمبر 2017 02:42 م
أحمد العجوز
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أحمد العجوز
على المصرى
اعتذر أحمد العجوز، المدير الفنى الجديد لفريق الكرة الأول بنادى الرجاء، اليوم السبت، عن هذه المهمة بعد أيام فقط من تعيينه لأسباب عائلية.
وتولى العجوز تدريب الفريق المتعثر في الأسبوع الماضي، خلفا لعماد النحاس، الذي أقيل بسبب سوء النتائج، لكن الرجاء خسر 5- 0 أمام الإسماعيلي الأربعاء الماضي، في أول مباراة تحت قيادة العجوز.
وقال العجوز: "الهزيمة من الإسماعيلى ليست السبب على الإطلاق فى الاعتذار عن المهمة مثلما يشاع"، وأضاف: "هناك ظروف أخرى منها تعرض والدتي لوعكة صحية ودخولها العناية المركزة، الأمر الذي جعلني أعتذر عن عدم استكمال المهمة والبقاء بجانبها".
وبهذا أصبح العجوز ثالث مدرب يترك تدريب الرجاء هذا الموسم بعد خالد القماش وعماد النحاس، علما بأن الفريق المطروحى يحتل المركز الأخير بين فرق الدوري المصري بثماني نقاط من 16 مباراة بعد فوزه مرة واحدة.
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