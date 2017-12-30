النقل: لم نحدد موعد إعلان تسعيرة تذاكر السكة الحديد الجديدة

السكة الحديد

مدحت إسماعيل



أكد هشام عرفات، وزير النقل، في تصريحات لـ"المال"، أن وزارته مستمرة في إصلاح مرفق السكة الحديد، لافتًا إلى أن موعد الإعلان عن التسعيرة الجديد لتذاكر المرفق لم تحدد بعد، رغم تكبد الهيئة خسائر كبيرة نتيجة التذاكر الحالية.



يشار إلى وزير النقل أعلن في وقت سابق، أن هيئة السكة الحديد تخسر يومياً مليون جنيه، نتيجة تداعيات رفع أسعار المحروقات التي تمت بداية العام المالي الحالي.