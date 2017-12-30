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سيـــاســة
السيسي يناقش مع مسؤول سعودي حادث حلوان وقضايا مشتركة
السبت 30 ديسمبر 2017 02:31 م
السيسي ومسؤول سعودي
أخر الأخبار
السيسي ومسؤول سعودي
استقبل الرئيس، عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية، وذلك بحضور السفير السعودي أحمد قطان بالقاهرة.
وقال السفير، بسام راضي المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية إن تركي آل الشيخ نقل للرئيس تحيات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي
وأكد على قوة وتميز علاقات الشراكة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيزها في مختلف المجالات.
كما قدم المسئول السعودي تعازي المملكة في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له كنسية مارمينا بمنطقة حلوان أمس، مؤكداً على وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب مصر وتضامنها الكامل معها في مواجهة الإرهاب الآثم الذي يهدد العالم بأسره.
وأضاف المتحدث الرسمي بأن الرئيس أكد من جانبه على اعتزاز مصر بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، طالباً نقل تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي.
كما أعرب سيادته عن تقديره لتعازي الجانب السعودي في ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع أمس، مؤكداً ما يعكسه الحادث مجدداً من ضرورة تضافر الجهود الإقليمية لمكافحة الإرهاب ووقف تمويله.
وذكر السفير، بسام راضي أنه تم خلال اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الرياضية المختلفة، لاسيما من خلال إقامة المشروعات الرياضية الاستثمارية المشتركة وزيادة تبادل الخبرات والوفود الرياضية بين البلدين
وخلال اللقاء، تم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المكثف بين البلدين إزاء مختلف القضايا في إطار ما يجمعهما من شراكة وتعاون وثيق.
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