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رياضة
الأهلى يستعيد ذكرياته الأوروبية بمواجهة أتلتيكو مدريد
السبت 30 ديسمبر 2017 02:04 م
الأهلى يستعيد ذكرياته الأوروبية بمواجهة أتلتيكو مدريد
أخر الأخبار
الأهلى يستعيد ذكرياته الأوروبية بمواجهة أتلتيكو مدريد
على المصرى
يعود الأهلى لمواجهاته الأوروبية، عندما يستضيف أتلتيكو مدريد الإسبانى، فى الثامنة من مساء اليوم السبت، على ملعب الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، فى احتفالية رياضية كبرى تحت عنوان "السلام ضد الإرهاب"، برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس رعاية الشباب والرياضة بالمملكة العربية السعودية.
ويحضر اللقاء 60 ألف متفرج، وتشهد المباراة مهرجانًا فنيًا كبيرًا بمشاركة العديد من نجوم الغناء، والعديد من الفقرات الرائعة، التي تنتظر الجماهير بمشاركة كوكبة من نجوم الفن، وفي مقدمتهم محمد حماقي، ورابح صقر وأحمد الهرمي، ووليد الشامي.
وكشفت لجنة الحكام الرئيسية، بالاتحاد المصري لكرة القدم، أمس الجمعة، عن طاقم حكام المباراة، وسيدير سمير عثمان، الشوط الأول من اللقاء، فيما يقود محمد فاروق الشوط الثاني، وسيعاونهما أيمن دجيش، وعبد الفتاح عريشة، ومحمد الحنفي كحكم رابع، وكل من، محمود بسيوني، ومحمد الصباحي، كحكم خامس.
ووجه الأهلي الدعوة للعديد من اللاعبين العرب والمصريين، للمشاركة في اللقاء، وهم عمر عبد الرحمن "عموري" العين الإماراتي، وفهد المولد لاعب اتحاد جدة السعودي، وأحمد خليل مهاجم الجزيرة الإماراتي، وإسماعيل مطر لاعب الوحدة الإماراتي، وسيد ضياء لاعب الرفاع البحريني، وإسماعيل عبد اللطيف لاعب المحرق البحريني، بالإضافة إلى محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب اتحاد جدة وحسام غالي لاعب النصر السعودي.
ورفض ناديي الزمالك والإسماعيلي، إرسال أي لاعب من الفريقين لخوض اللقاء، فيما سينضم عدد من لاعبى الفرق الأخرى بالدورى لقائمة الأهلى لخوض اللقاء، وهم محمد فاروق لاعب المقاولون العرب، ومحمود عبدالعزيز لاعب سموحة، وأحمد سامي لاعب مصر للمقاصة، ورامي صبري لاعب إنبي.
وأعلن حسام البدري، المدير الفني للأهلي، أنه لن يشرك اللاعبين الذين خاضوا لقاء بتروجيت، مساء أمس الجمعه، والتى أنتهت بفوز الفريق بثلاثية نظيفة، أمام أتليتكو مدريد؛ للحفاظ عليهم من الإجهاد، وحتى يستعد الفريق جيدا للقاء النصر المؤجل فى الدورى.
واعتذر عماد متعب، مهاجم الأهلي، عن عدم خوض اللقاء، ورفض مرافقة اللاعبين المستبعدين من لقاء بتروجت أمس الجمعة بالدوري إلى الإسكندرية، لظروف شخصية في ظل العلاقة المتوترة بينه وبين المدير الفني للأهلي، لعدم مشاركته أو حصوله على الفرصة، فيما استبعد الجهاز الفنى للقلعة الحمراء، الرباعي المصاب سعد سمير ومحمد نجيب وشريف إكرامي حارس المرمى وصالح جمعة لاعب الوسط من المشاركة فى اللقاء.
ووصلت بعثة الروخيبلانكوس، التي وصل قوامها 56 فردًا، مساء أمس الجمعة، إلى مطار برج العرب بالإسكندرية، وكان في استقبالها وفدٌ من الإدارة التنفيذية للنادي الأهلي، من أجل تسهيل كافة الأمور أمام الفريق الإسباني، وأشاد الوفد بمسئولي مطار برج العرب، وتعاونهم في إنهاء إجراءات التأشيرات الخاصة بدخول الفريق الإسباني في دقائق معدودة.
وحضر أتلتيكو مدريد إلى مصر بدون ظهيره الأيسر فليبي لويس، وخوسيه ماريا خيمينيز لمعاناتهما من الإصابة، والثنائي الأرجنتيني لوسيانو فييتو ونيكو جايتان، اللذين قد يرحلان عن صفوف الروخيبلانكوس خلال فترة الانتقالات الشتوية، كما تخلو بعثة الفريق أيضًا من دييجو كوستا والجناح فيتولو، اللذين لا يستطيعان اللعب مع الأتلتي حتى انتهاء عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على الفريق اعتبارًا من أول يناير.
وضمت قائمة الـ23 لاعبًا الناشئين أنطونيو مونتورو وسيرجي جونزاليس ورافا مونيوز وروبرتو أولابي وخوان مورينو والألباني كيدي باري، وفيما يلي القائمة بالكامل، مويا وأوبلاك وفيرنر لحراسة المرمى، وسافيتش، وفرساليكو ولوكاس وخوانفران، ورافا مونيوز وسيرجي ومونتورو للدفاع، وتوماس وكوكي وساؤول وكاراسكو وأوجوستو وجابي وخوان مورينو وكيدي وأولابي للوسط، وجريزمان وفرناندو توريس وآنخيل كوريا وكيفن جاميرو للهجوم.
وأسفر الاجتماع الأمني للمباراة عن الاتفاق على الضوابط والإجراءات المنظمة للحضور، وتواجد فى الاجتماع، اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية، واللواء شريف عبدالحميد مدير مباحث الإسكندرية، واللواء شيرين شمس المدير التنفيذي، ووليد مهدي مدير إدارة المباريات ممثلين عن الأهلي.
وستفتح الأبواب أمام الجماهير قبل اللقاء بـ8 ساعات، على أن يتم غلق الباب في السادسة مساء أو عند اكتمال السعة المقررة، على أن يتواجد فريق طبي من الهلال الأحمر في جميع أرجاء الملعب لتوفير خدمات طبية للجماهير بإشراف من النادي الأهلي.
وسيتم تخصيص أبواب 5 و6 و7 و8 لدخول الجماهير حاملي تذاكر الدرجة الموحدة التي تم حجزها عن طريق نظام الحجز الإلكتروني بالنادي وتخصيص باب رقم 3 لدخول الجماهير حاملي تذاكر الدرجة الأولى، وتم الاتفاق على توجيه نداء للجماهير بالالتزام خلال المباراة بتعليمات الأمن والسلامة لضمان خروج المباراة بصورة مشرفة تليق بالنادي الأهلي وجماهيره.
وتم الاتفاق مع هيئة السكة الحديد على تخصيص قطارين من القاهرة إلى الإسكندرية والعكس من خلال تذكرة موحدة منخفضة بقيمة 25 جنيه للرحلة ذهابًا وإيابا لتسهيل حضور الجماهير للمباراة، وتقرر أن توزع الشركة الراعية للنادي هدايا على الجماهير وتقديم العديد من المفاجآت.
وتجدد مواجهة أتلتيكو مدريد ذكريات الوديات العالمية بالنسبة للنادي الأهلي، والتي تشهد العديد من اللقاءات التي بدأت في الخمسينيات من القرن الماضي، وكانت البداية بلقاء رد ستار بلجراد اليوغسلافي عام 1959 وفاز الأهلي بثلاثية دون رد سجلها ميمي الشربيني "هدفين" والراحل صالح سليم هدفًا.
والتقى الأهلي نظيره برشلونة الإسباني في أبريل 1960، وفاز البارسا بنتيجة 6-1، وسجل هدف الفريق المصري طه إسماعيل، ثم واجه الأهلي نظيره بنفيكا البرتغالي عام 1963 وفاز الأهلي بنتيجة 3-2 سجلها طه إسماعيل وبدوي عبد الفتاح "هدفين" وهو لاعب الترسانة الأسبق الذي لعب هذا اللقاء مع الأهلي.
وعادت المواجهات العالمية بعد غياب بسبب الظروف السياسية والحروب بلقاء ليجيا وارسو البولندي عام 1975 وفاز الأهلي بثنائية محسن صالح ومختار مختار، ثم واجه دوكلا براج بطل التشيك وفاز الأهلي بثنائية شريف عبدالمنعم ومحسن صالح مقابل هدف.
وتعادل الأهلي مع بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني بهدفين لكل منهما عام 1976 وسجل ثنائية الفريق المصري أحمد عبدالباقي وأنور سلامة، وفاز الأهلي على اوستريا فيينا النمساوي في نفس العام بنتيجة 3-1 وسجل لبطل مصر محمود الخطيب ومصطفى عبده "هدفين".
وحقق الأهلي فوزًا لا ينسى على بايرن ميونخ الألماني في ديسمبر 1977 بثنائية شريف عبد المنعم ومحمود الخطيب مقابل هدف للعملاق البافاري، ثم فاز الأهلي على ساوثهامبتون الإنجليزي عام 1979 بثنائية دون رد سجلها شريف عبد المنعم ومحمد عباس.
وفي الثمانينيات من القرن الماضي، فاز الأهلي على ستيوا بوخارست بطل رومانيا عام 1986 بثلاثية خالد جاد الله وعلاء ميهوب وصديق الجمال، وتعادل مع كوينز بارك رينجرز الإنجليزي بهدف لكل منهما سجله ربيع ياسين عام 1988.
وعام 2001، حقق الأهلي فوزه الأشهر على حساب ريال مدريد الإسباني في مباراة ودية تاريخية فاز خلالها الفريق الأحمر بهدف النيجيري صنداي من صناعة حسام غالي ولعب الريال بكامل نجومه وعلى رأسهم الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان المدير الفني الحالي للملكي.
وفاز الأهلي على روما الإيطالي في أغسطس 2002 بثنائية إبراهيم سعيد، والأنجولي إفيلينو بينما سجل الأرجنتيني باتيستوتا لروما، وخسر الأهلي أمام أياكس الهولندي عام 2003 بهدفين مقابل هدف وسجل للأحمر وائل جمعة، وأحرز أحمد حسام ميدو المحترف وقتها في صفوف أياكس هدفًا، كما لعب المارد الأحمر، في نفس العام مع ريال سوسييداد الإسباني وتعادلا بهدف لكل منهما وسجل للفريق المصري وائل رياض.
وفي معسكر الإعداد بإسبانيا عام 2004، خسر الأهلي أمام أوساسونا بهدف وفاز على بلينسيش البرتغالي برباعية النيجيري ماكي وأحمد شديد وخالد بيبو وأسامة حسني، وتقابل الأهلي مع باريس سان جيرمان الفرنسي عام 2006 وتعادلا بهدف لكل منهما وسجل للأحمر عماد متعب.
وبعد غياب 47 عامًا، عاد برشلونة الإسباني لزيارة مصر عام 2007 في احتفال الأهلي بمئويته، وفاز البارسا برباعية دون رد وشارك الفريق الكتالوني بكامل نجومه بقيادة البرازيلي رونالدينيو والأرجنتيني ليونيل ميسي، وفي نفس العام لعب الأهلي ضد بنفيكا البرتغالي وفاز الأحمر بنتيجة 2-1 سجلها شادي محمد وأسامة حسني ثم لعب الأهلي ضد روما الإيطالي عام 2008 وفاز فريق الذئاب بثلاثية نظيفة.
وخسر الأهلي أمام باير ليفركوزن الألماني عام 2009 بثنائية دون رد ثم خسر أمام سيلتك الأسكتلندي في نفس العام وخسر بخماسية نظيفة في دورة ويمبلي ثم خسر أمام برشلونة برباعية مقابل هدف سجله هاني العجيزي، وخسر الأهلي أمام أياكس الهولندي عام 2010 بهدف نظيف.
وتلقى الأهلى خسارة أمام بايرن ميونخ عام 2012 في قطر بنتيجة 2-1 سجله محمد بركات، ثم خسر أمام إسبانيول في نفس العام بنفس النتيجة، وفي عام 2015 تعادل الأهلي أمام خيتافي الإسباني بهدف لكل منهما سجله أحمد عبد الظاهر، وفاز الأهلي على روما الإيطالي بنتيجة 4-3 في العام الماضي بالإمارات وسجل للأهلي الغاني جون أنطوي، ومؤمن زكريا، ووليد سليمان، وأحمد الشيخ.
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