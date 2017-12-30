أكاديمية البحث العلمي تنعى شهداء حادث كنيسة حلوان

محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

المال - خاص



نعت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ببالغ الحزن والأسى شهداء الوطن الأبرار، الذين طالتهم يد الغدر والخسة في حادث كنيسة مارمينا بحلوان، سائلين المولي عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن الله على المصابين بالشفاء العاجل.



وأكدت الأكاديمية، في بيان لها، اليوم السبت، أنَّ هذا الحادث الإرهابي الخسيس الغادر سيزيد مصر قوة وإصرارًا، وسيظل المصريون على قلب رجل واحد في مواجهة الإرهاب الأسود الذي يستهدف مصر وشعبها.