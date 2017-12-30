EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
نقل وملاحة
هيئة الطرق تنشئ 6 كباري على بنها ـ المنصورة خلال عام
السبت 30 ديسمبر 2017 11:14 ص
هيئة الطرق والكبارى
أخر الأخبار
هيئة الطرق والكبارى
مدحت إسماعيل:
قال اللواء عادل ترك، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري بوزارة النقل، إن الهيئة قررت إنشاء 6 كباري علي طريق بنها المنصورة، بتكلفة تصل 720 مليون حنيه، خلال عام من الآن لحل أزمة المرور بالمحافظة بشكل نهائي.
وأضاف ترك في تصريحات صحفية علي هامش وضع حجر الأساس كوبري كفر شكر أحد الـ6 كباري المقرر إنشاؤها، أن طريق بنها المنصورة يسير عليه يوميا ما يقرب من 30 مركبة غالبيتها نقل ثقيل، الأمر الذي أدي إلي حدوث انهيارات متكررة لأسفلت الطريق، إضافة إلي حدوث تكدس مروي يومي عليه.
وتابع: الهيئة درست أكثر من مقترح فيما يخص رفع كفاءة الطريق، وانتهت إلي ضرورة إنشاء الـ6 كباري، مشيرا إلي رفع كفاءة الطريق كانت ستصل لـ320 مليون حنيه، لكن لن تستمر لفترة طويلة نتجية الأحمال الثقيلة، مضيفا "نسعي من إخلال إنشاء تلك الكباري أن يكون طريق بنها المنصورة مثل شبرًا بنها الحر، والذ
هيئة الطرق تنشئ 6 كباري على بنها ـ المنصورة خلال عام
مدحت إسماعيل:
قال اللواء عادل ترك، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري بوزارة النقل، إن الهيئة قررت إنشاء 6 كباري علي طريق بنها المنصورة، بتكلفة تصل 720 مليون حنيه، خلال عام من الآن لحل أزمة المرور بالمحافظة بشكل نهائي.
وأضاف ترك في تصريحات صحفية علي هامش وضع حجر الأساس كوبري كفر شكر أحد الـ6 كباري المقرر إنشاؤها، أن طريق بنها المنصورة يسير عليه يوميا ما يقرب من 30 مركبة غالبيتها نقل ثقيل، الأمر الذي أدي إلي حدوث انهيارات متكررة لأسفلت الطريق، إضافة إلي حدوث تكدس مروي يومي عليه.
وتابع: الهيئة درست أكثر من مقترح فيما يخص رفع كفاءة الطريق، وانتهت إلي ضرورة إنشاء الـ6 كباري، مشيرا إلي رفع كفاءة الطريق كانت ستصل لـ320 مليون حنيه، لكن لن تستمر لفترة طويلة نتجية الأحمال الثقيلة، مضيفا "نسعي من إخلال إنشاء تلك الكباري أن يكون طريق بنها المنصورة مثل شبرًا بنها الحر، والذي يقطعه الراكب في 20 دقيقة.
ي يقطعه الراكب في 20 دقيقة.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا