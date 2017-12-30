مدحت إسماعيل:



قال اللواء عادل ترك، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري بوزارة النقل، إن الهيئة قررت إنشاء 6 كباري علي طريق بنها المنصورة، بتكلفة تصل 720 مليون حنيه، خلال عام من الآن لحل أزمة المرور بالمحافظة بشكل نهائي.



وأضاف ترك في تصريحات صحفية علي هامش وضع حجر الأساس كوبري كفر شكر أحد الـ6 كباري المقرر إنشاؤها، أن طريق بنها المنصورة يسير عليه يوميا ما يقرب من 30 مركبة غالبيتها نقل ثقيل، الأمر الذي أدي إلي حدوث انهيارات متكررة لأسفلت الطريق، إضافة إلي حدوث تكدس مروي يومي عليه.



وتابع: الهيئة درست أكثر من مقترح فيما يخص رفع كفاءة الطريق، وانتهت إلي ضرورة إنشاء الـ6 كباري، مشيرا إلي رفع كفاءة الطريق كانت ستصل لـ320 مليون حنيه، لكن لن تستمر لفترة طويلة نتجية الأحمال الثقيلة، مضيفا "نسعي من إخلال إنشاء تلك الكباري أن يكون طريق بنها المنصورة مثل شبرًا بنها الحر، والذ هيئة الطرق تنشئ 6 كباري على بنها ـ المنصورة خلال عام





مدحت إسماعيل:





قال اللواء عادل ترك، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري بوزارة النقل، إن الهيئة قررت إنشاء 6 كباري علي طريق بنها المنصورة، بتكلفة تصل 720 مليون حنيه، خلال عام من الآن لحل أزمة المرور بالمحافظة بشكل نهائي.





وأضاف ترك في تصريحات صحفية علي هامش وضع حجر الأساس كوبري كفر شكر أحد الـ6 كباري المقرر إنشاؤها، أن طريق بنها المنصورة يسير عليه يوميا ما يقرب من 30 مركبة غالبيتها نقل ثقيل، الأمر الذي أدي إلي حدوث انهيارات متكررة لأسفلت الطريق، إضافة إلي حدوث تكدس مروي يومي عليه.





وتابع: الهيئة درست أكثر من مقترح فيما يخص رفع كفاءة الطريق، وانتهت إلي ضرورة إنشاء الـ6 كباري، مشيرا إلي رفع كفاءة الطريق كانت ستصل لـ320 مليون حنيه، لكن لن تستمر لفترة طويلة نتجية الأحمال الثقيلة، مضيفا "نسعي من إخلال إنشاء تلك الكباري أن يكون طريق بنها المنصورة مثل شبرًا بنها الحر، والذي يقطعه الراكب في 20 دقيقة. ي يقطعه الراكب في 20 دقيقة.