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سيـــاســة
تجديد تعيين قيادات إدارية بجامعتي السويس والمنصورة
السبت 30 ديسمبر 2017 10:17 ص
مؤتمر صحفي للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
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مؤتمر صحفي للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
المال خاص:
اعتمد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، خالد عبد الغفار، قرارات تجديد تعيين عدد من القيادات الإدارية بجامعتى السويس والمنصورة، وتضمنت القرارات الخاصة بجامعة السويس تجديد تعيين هدى محمد أحمد فرج أمينا مساعدا للجامعة، وعمرو حسين إبراهيم كشك مديرا عاما لمشروعات البيئة، وعصمت حامد العرباوى مديرا عاما للشئون الإدارية، وعديلة أحمد صالح مديرا عاما لشئون العاملين، ونعمة على عبد النعيم مديرا عاما للعلاقات الثقافية والعلمية.
وفى جامعة المنصورة، اعتمد الوزير القرارات الخاصة بتجديد تعيين كل من، طارق صلاح الدين الشحات مديرا عاما للعلاقات العامة، ولمياء محمود محمد مديرا عاما العلاقات الثقافية، وهشام عبد الحميد عسكر مديرا عاما لرعاية الشباب، ومحمد عبد المنعم عبد القادر مديرا عاما للتوجيه المالى والإدارى، ومجدى محمد السيد أمينا لكلية التربية.
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