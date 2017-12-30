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درجات الحراة المتوقعة اليوم السبت 30 ديسمبر
السبت 30 ديسمبر 2017 08:50 ص
درجات الحرارة اليوم
أخر الأخبار
درجات الحرارة اليوم
متابعات:
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارًا مائل للبرودة فى أول الليل شديد البرودة فى آخره، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد تكون متكاثرة على السواحل الغربية مع فرصة لسقوط الأمطار فى نهاية الفترة، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط .
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية .
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :
الصغرى العظمى
القاهرة 14 19
وسط الدلتا 13 18
الإسكندرية 09 19
بلطيم 14 19
مطروح 09 18
السلوم 06 17
سيوة 04 18
بورسعيد 16 20
دمياط 15 20
العريش 10 20
رفح 09 19
الإسماعيلية 10 20
السويس 10 20
رأس سدر 15 19
نخل 10 18
نويبع 17 22
طابا 12 19
كاترين 13 21
الطور 13 22
شرم الشيخ 18 25
الغردقة 16 24
مرسى علم 18 24
الفيوم 12 20
بنى سويف 12 20
المنيا 12 19
أسيوط 08 20
سوهاج 9 22
قنا 11 24
الأقصر 12 25
أسوان 16 26
أبوسمبل 12 26
الوادى الجديد 11 21
شلاتين 20 25
أبو رماد 19 24
رأس حدربة 19 25
حلايب 21 24
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