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أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
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بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
أسعار الذهب اليوم السبت 30 ديسمبر
السبت 30 ديسمبر 2017 08:40 ص
الذهب
أخر الأخبار
الذهب
متابعات:
تقدم بوابة المال أسعار الذهب في الأسواق المصرية اليوم السبت 30 ديسمبر.
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة
سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24
730 إلى 733
عيار 22
669 إلى 672
عيار 21
639 إلى 641
عيار 18
548 إلى 549
عيار 14
426 إلى 427
عيار 12
365 إلى 366
الاونصة
22,712 إلى 22,783
الجنيه الذهب
5,112 إلى 5,128
الكيلو
730,286 إلى 732,571
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
الذهب
أسعار الذهب
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