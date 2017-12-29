رويترز: تنظيم داعش الإرهابي يتبنى الهجوم على كنيسة بحلوان

حادث حلوان

متابعات



أعلنت وكالة أعماق الناطقة بلسان تنظيم داعش الإرهابي مسؤولية التنظيم عن هجوم وقع صباح يوم الجمعة على كنيسة مارمينا في حلوان بجنوب العاصمة المصرية القاهرة.





وكانت وزارة الداخلية المصرية ومسؤولون كنسيون قد قالوا إن مسلحا أطلق النار على مصلين ورجال شرطة يحرسون الكنيسة فقتل تسعة أشخاص على الأقل قبل إصابته وإلقاء القبض عليه.

