الحضري يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع التعاون

علي المصري





سجل الدولي المصري المخضرم عصام الحضري، حارس مرمى التعاون، رقمين مميزين، بعد أن قاد فريقه للفوز 4-0 على الفيحاء، اليوم الجمعة، في إطار الجولة 16 من الدوري السعودي.





وبات الحضري، أول حارس للتعاون، يحافظ على نظافة شباك الفريق لمدة 3 مباريات متتالية على أرضه، بداية من الاتفاق (4-0) والفتح (0-0)، وأخيرًا الفيحاء.





وكان آخر هدف هز شباك الحضري، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، خلال التعادل 1-1 أمام أهلي جدة.





أما الرقم الثاني، فهو تصديه لـ 8 كرات في لقاء اليوم، كأعلى عدد تصديات له في مباراة واحدة بالدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم.





يذكر أن عصام الحضري، استقبل 19 هدفًا في 16 مباراة بالدوري السعودي حتى الآن، بينما يحتل فريقه المركز السابع في الترتيب برصيد 20 نقطة.





وكان الحضري 45 عامًا"، قد واصل كتابة التاريخ، فبعد أن أصبح أول حارس مرمى أجنبي يسجل هدفًا في الدوري السعودي، وأول حارس بصفة عامة يحرز هدفًا منذ عام 2011، بتسجيله للهدف الرابع لفريقه في مرمى الإتفاق.





وعاد السد العالي ليسجل نفسه أفضل حارس أجنبي في الدور الأول من الدوري، بعد أن تلقت شباكه 18 هدفًا في 13 مباراة شارك فيها أساسيًا، حيث شارك حارس مرمى الفراعنة في كل لقاءات الدور الأول.