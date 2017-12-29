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سيـــاســة
هيئة الاستعلامات ترد علي مذكرة الكونجرس بشأن الأقباط
الجمعة 29 ديسمبر 2017 09:10 م
هيئة الاستعلامات
أخر الأخبار
هيئة الاستعلامات
ياسمين فواز
حصلت "المال" علي نسخة من البيان الإعلامي الصادر من الهيئة العامة للاستعلامات اليوم الجمعة، بشأن جلسة الاستماع الخاصة بالمذكرة المقدمة للكونجرس الأمريكي لعرضه على وسائل الاعلام الاجنبية، بالإضافة إلى البيان الصادر عن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب والذي من المقرر إرساله إلى الكونجرس الامريكي .
.وتضمن كلا البيانين على تفاصيل اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان جلسة استماع الاربعاء الماضي، لمناقشة تداعيات المذكرة المعروضة بالكونجرس الامريكي والخاصة بأوضاع الأقباط في مصر.
كان اللقاء قد حضره كلا من الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ،و اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي ، والنائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان، والنائب كريم درويش نائب رئيس ائتلاف دعم مصر للشئون الخارجية، وقيادات من ائتلاف "دعم مصر " وأعضاء بحزب المصريين الاحرار.
وأوصت اللجنة بقيام لجنة العلاقات الخارجية بصياغة بيان للرد على هذه المذكرة بشأن أوضاع الاقباط في مصر وأرسال هذا البيان إلى الكونجرس الامريكي، بالإضافة إلى مطالبة الهيئة العامة للاستعلامات بصياغة بيان عن فعاليات اجتماع اللجنة وما جاء به من مناقشات وعرضه على وسائل الإعلام الاجنبية.
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