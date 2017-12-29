تركيا تخصص 26 مليار دولار لإقراض المشروعات الصغيرة

رويترز





قال مسئولون حكوميون إن تركيا ستقدم قروضًا يصل حجمها إلى 100 مليار ليرة (26.47 مليار دولار) بحلول نهاية الربع الأول من العام المقبل، عبر صندوق ضمان الائتمان.





ويهدف صندوق ضمان الائتمان إلى تحفيز الاقتصاد عبر ضمان القروض المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي ليس بمقدورها الحصول على الائتمان بوسائل أخرى. وزاد حجم الصندوق بأكثر من عشرة أمثال إلى 250 مليار ليرة في مارس.



