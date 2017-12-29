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سيـــاســة
إدانات واسعة للهجوم الإرهابي على كنيسة بحلوان
الجمعة 29 ديسمبر 2017 07:35 م
حادث حلوان
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حادث حلوان
متابعة / إيمان عوف، سلوى عثمان ،الصاوى أحمد ، ياسمين فواز، نجوى عبد العزيز
شهد الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له كنيسة بحلوان اليوم الجمعة، إدانات محلية وعربية واسعة.
وكان هجوم إرهابي استهدف كنيسة مارمينا بحلوان مما نتج استشهاد أمين شرطي وعدد من المواطنين
** تربص جبان
وأدان الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، وجميع العاملين بقطاع الصندوق، الحادث الإرهابي الذي وقع صباح اليوم بكنيسة مارمينا بحلوان، وننتج عنه استشهاد عدد من المواطنين.
وأضاف أن تزامن هذا الحادث مع احتفالات المصريين بأعياد الميلاد المجيد، وقبله حادث مسجد الروضه بالعريش الشهر الماضي دليل واضح علي تربص هؤلاء الخونة والجبناء بالوطن ومحاولة استهداف أمن وسلامة البلاد.
** استهداف للاحتفالات
كما أدان المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين الحادث الإرهابي الخسيس بكنيسة مار مينا بحلوان.
ووجه سيد ابوبيه أمين عام المجلس القومي بعقد اجتماع عاجل للجنه الطوارئ والازمات بالمجلس القومي برئاسته ، للتوجه إلى موقع الحادث الإرهابي لحصر الشهداء والمصابين وعرض مذكره عاجله على السيد الدكتور مصطفي مدبولي القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء للموافقة على ضم الشهداء والمصابين للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين.
** الإرهاب إلى زوال
وفي السياق ذاته، أدان نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة الحادث الإرهابى الغاشم الذى استهدف كنيسة مارمينا فى منطقة حلوان صباح اليوم ويقدم تعازيه لأسر شهداء هذا الهجوم الإرهابى الخسيس الذى استهدف تعكير احتفالات المصريين بقدوم العام الجديد واحتفالات عيد الميلاد وضرب وحدتهم الوطنية.
وأضاف أن الأمر المؤكد أن الإرهاب إلى زوال وأن الحادث الأخير سوف يزيد صلابة المصريين ووحدتهم فى مواجهة الإرهاب
** بسالة الشرطة
كما أدان الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الحادث الإرهابي الغاشم، الذي استهدف كنيسة مارمينا بحلوان، اليوم الجمعة.
وثمن وزير الزراعة الدور الذي يقوم به رجال وأبطال الشرطة، وجنود مصر البواسل من القوات المسلحة، في التصدي لمثل هذه الأعمال الخسيسة، والبعيدة كل البعد عن كافة الأديان والرسائل السماوية.
كما نعى القيادي بحزب المصريين الاحرار المهندس جورج جميل ، امين الحزب بحي المطرية بالقاهرة ، شهداء الوطن، ممن سقطوا إثر محاولة إرهابيين استهداف كنيسة مارمينا في منطقة حلوان.
وأكد أن أبطالنا من قوات الشرطة استطاعوا صد هجوم شرس من شرذمة إرهابية كادت أن تستهدف الكنيسة والمصلين، مضيفا أن تلك الضربات تؤكد بسالة شرطة مصر
وأوضح أن الهجوم كان ممكن أن يكون أكبر ولكن قوات الأمن في وضع استعداد دائم ويقظة بعد تكثيف الإرهاب عملياته الأخيرة بخاصة هذه الأيام قرب أعياد الأقباط.
** النواب يرفض
وأصدر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال بيان نعي فيه ضحايا الاعتداء الغاشم الذي استهدف كنيسة مار مينا بحلوان.
وجاء البيان كالتالي: "نعي مجلس النواب إلى الأمة الشهداء الذين قضوا نحبهم إثر حادث إرهابي خسيس، استهدف كنيسة مارمينا بحلوان".
و"يؤكد مجلس النواب أن رصاص الإرهاب لم يفرق بين مسلم ومسيحي أو جامع وكنيسة، فالمستهدف الجميع بغية النيل من متانة وتشابك النسيج الوطني، لكننا سنظل جميعا في رباط كالبنيان المرصوص".
كما "يؤكد مجلس النواب أن الشعب المصري بجميع أطيافه سيظل يحتفل بأعيادنا الدينية والوطنية، لن ترهبه مثل هذه الأعمال الخرقاء التى يرتكبها أعداء الحياة، خوارج هذا العصر، اللذين ضلوا الطريق، وقواتنا المسلحة الباسلة وشرطتنا الوطنية لهم بالمرصاد حتى اجتثاث جذورهم، وسينعم شعب مصر قريبا بالأمن والأمان.
وقال مجلس النواب إنه إذ يشاطر أسر الشهداء خالص العزاء يدعوا الله عز وجل أن يعجل بشفاء المصابين".
من جانبه أدان الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية الهجوم الإرهابي الغادر علي كنيسة مارمينا بحلوان ،مؤكدا أن هذا العمل لن يصدر إلا من فئة ضلت طريق الحق وتخلت عن إنسانيتها لتمتد أياديهم بقتل وتفجير الأميين سواء في دور العبادة أو في الشوارع والأماكن العامة.
فيما نعي سعيد شبايك عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، نائب حلوان الحادث الإرهابي، مؤكدا إن الإرهاب الغاشم استهدف المصريين جميعا وليس فقط الأقباط .
وتابع ،" معركة الإرهاب لازالت قائمة ضد الوطن ولا تهدف دين بعينه ، فاليوم كنيسة "مارمينا" بحلوان ، والأمس "مسجد الروضة" فالإرهاب لا دين له ولا يفرق بين مسلم وقبطي".
وأشاد النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب عن دائرة الشرابية والزاوية الحمراء، بالدور البارز لقوات الشرطة الأوفياء ويقظتهم في إحباط محاولة تفجير كنيسة "مارمينا" بحلوان بعد محاولة اقتحامها وتفجيرها والقبض على الإرهابي مرتكب الواقعة.
وأضاف وطني، في بيان له، أن الإرهاب لن ينال من الوحدة الوطنية المصرية، فالشعب المصري نسيج واحد، مؤكدًا أن مصر مستمرة في حربها ضد الإرهاب ولن ينال من عزيمتها في التقدم ولن يقف أمام التنمية التي يسعى لها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأردف: "جميعنا نقف خلف القيادة السياسية فى حربها على الإرهاب الدنيء، الذى لا يفرق بين مسلم ومسيحي".
** الوقوف خلف الدولة
وفي السياق ذاته، نعي الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية وشئون الأوقاف بمجلس النواب، شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة الذين استشهدوا بالأمس في العريش واليوم في حلوان.
وطالب العبد فى بيان صحفى له اليوم، الشعب المصرى، بالوقوف خلف الجيش والشرطة للقضاء على العناصر الارهابية، وذلك من خلال الابلاغ عن أى شخص مشتبه فيه او يقوم بسلوكيات مريبة على ألا يتحول الأمر لبلاغات كيدية حتى يتثنى للجهات المسئولة أن تتخذ اللازم حيالهم.
كما نعت النائبة سيلفيا نبيل عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ونائبة حزب المصريين الأحرار، ببالغ الحزن جميع الشهداء من المدنيين والشرطة، في الحادث الإرهابي الأثيم الذي وقع اليوم أمام كنيسة مارمينا بحلوان، داعية بالشفاء العاجل للمصابين .
وأضاف سيلفيا نبيل: "لقد امتزجت اليوم دماء المصريين في الحادث الإرهابي، وراح ضحية الحادث شهداء من الشرطة والمدنيين، ونشكر الشرطة التي تصدت للإرهابيين وقامت بتصفية أحدهم".
** إدانة عربية
وفي سياق متصل، أدان الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف اليوم كنيسة مارمينا فى مدينة حلوان بالقاهرة بجمهورية مصر العربية، وأدى إلى سقوط عدد من المدنيين الأبرياء بين قتيل وجريح.
وشدد رئيس البرلمان العربي على أن مثل هذه العمليات الإرهابية الجبانة التي تأتي مع الاحتفال بعيد الميلاد، لن تزيد الشعب المصري ونسيجه الاجتماعي إلا قوةً وتماسكاً وعزيمةً على اقتلاع الإرهاب من جذوره وتفويت الفرصة على هؤلاء المجرمين والتصدى لإجرامهم.
وثمن رئيس البرلمان العربي تصدي قوات الأمن المصرية لهذا الهجوم الجبان، داعياً إلى ضرورة التكاتف العربي والدولي لمواجهة الإرهاب على جميع الأصعدة للحد من هذه الجرائم الآثمة بحق الآمنين.
وبخلاف إدانة السلمي، صدرت إدانات عديدة من السعودية والبحرين والكويت وسلطان عمان، وقطر، وفلسطين، والأردن، والإمارات.
** محاولة دنئية
كما استنكر الأمين العام لمنظمة الشباب المستشار أحمد صفي الدين في بيان له اليوم المحاولة الإرهابية الدنيئة في الاعتداء علي كنيسة مارمينا بحلوان
وأثني "صفي" علي قوات الشرطة المصرية التي تمكنت من الصدي وافشال الهجوم الارهابي الغاشم الذي كان يستهدف تعكير الصفو العام للمصريين على أبواب عيد الميلاد بإستهداف كنيسة مارمينا ، مؤكدا أن الشعب المصري بكافة طوائفة يتصدي للإرهاب الاسود الذي يستهدف الوحدة الوطنية
** التحقيقات مستمرة
وفي سياق متصل، انتهت النيابة العامة من معاينة الحادث الإرهابي بكنيسة الشهيد مار مينا بحلون والاستماع لشهود الواقعة ومناظرة جثامين الشهداء.
وانتقل فريق كبير من نيابتي أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء المحامي العام الاول ونيابة حلوان برئاسة المحامي العام للنيابة المستشار تامر العربي لموقع الحادث .
وقام فريق مكون من ١٢ عضواً بنيابة حلوان بتتبع خط سير الإرهابي الذي سلكة اثناء ارتكاب الجريمة والتحفظ علي جميع كاميرات المراقبة وايضاً التحفظ علي كاميرات المراقبةبكنيسة الشهيد مار مينا وتحصل فريق النيابة على كافة مقاطع الفيديو التي قام بتصويرها الأهالي سكان المنطقة التي شهدت الحادث .
وتمكنت قوات الشرطة من إصابة الارهابي والسيطرة علية بعد أن اطلق النار من سلاح ألي كان بحوزته مما نتج عنه استشهاد ٩ مواطنين بينهم فرد شرطة حيث استشهد ٧ بمحيط الكنيسة واثنين أخرين اشقاء باحد المحال التجارية
وانتدبت النيابة العامة الطب الشرعي الذي أجري عملية المناظرة واعداد تقارير بسبب الوفاة داخل المستشفيات التي توجد بها الجثامين
وكشفت معاينه النيابة أن الإرهابي كان يستقل درجة بخارية وعندما فشل في اختراق الكردون الأمني ترجل واطلق وابل من النيران تجاة الكنيسة وكان بحوزته حزام به "خزن طلقات " معدة للإستخدم
وكشفت ايضاً معاينة النيابة عن ان المتهم لم يكون بحوزته متفجرات وانه عمد علي اطلاق كثيف للنار من السلاح الالي لوقوع عدد كبير من الضحايا.
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