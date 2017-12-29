تباين أسعار الدواجن.. وطبق البيض بـ37 جنيهًا

أحمد اللاهونى

تباينت أسعار الدواجن، اليوم، فى السوق المحلية، وتراوحت بين 23 و25 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، و30 و35 للبلدى، و45 و50 للرومى، و40 للبط، و37 لطبق البيض.