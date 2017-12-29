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رياضة
أتلتيكو مدريد يطير لبرج العرب استعدادا للأهلي
الجمعة 29 ديسمبر 2017 07:08 م
أتلتيكو مدريد يطير لبرج العرب استعدادا للأهلي
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أتلتيكو مدريد يطير لبرج العرب استعدادا للأهلي
علي المصري
استعاد أتلتيكو مدريد اﻹسباني، كافة لاعبيه، اليوم الجمعة، بما فيهم الذين تغيبوا عن التدريبات، أمس، وهم الأرجنتينيان، لوسيانو فييتو ونيكو جايتان، والأوروجوائي دييجو جودين، إذ شاركوا في آخر مران للروخيبلانكوس.
وعقب المران غادرت بعثة اﻷتلتي مطار مدريد بطائرة خاصة، متجهه لبرج العرب لمواجهة اﻷهلي غدا السبت، علي ملعب الجيش المصري باﻹسكندرية.
وتدرب اللاعبون الثلاثة مع الفريق، اليوم، بعد أن تغيبوا عن مران الأمس، بإذن من النادي، أما المدافع الأوروجوائي، خوسيه ماريا خيمينيز، فما زال يتعافى من الإصابة، التي حرمته من المشاركة في آخر مواجهتين للفريق.
وشارك في المران الجماعي للأتلتي، كل من، دييجو كوستا، وفيتولو، اللذين لن يتمكنا من لعب أي مباراة، قبل الأول من يناير المقبل، بسبب العقوبة المفروضة على النادي، من جانب الفيفا، والتي تقضي بحرمانه من ضم لاعبين جدد، حتى مطلع 2018، لذلك لم يسافر أي منهما مع الفريق للمباراة الودية.
ومن المرجح أن يدفع مدرب الأتليتي، الأرجنتيني دييجو سيميوني، في هذه المباراة، بلاعبي الرديف، سيرجي جونزاليس، وأنطونيو مونتورو، ورافا مونيوز، الذين شاركوا في مران اليوم.
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