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سيـــاســة
المؤتمر يدين الاعتداء الإرهابى على كنيسة مارى مينا بحلوان
الجمعة 29 ديسمبر 2017 02:33 م
حزب المؤتمر
أخر الأخبار
حزب المؤتمر
سلوى عثمان:
أدان حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة، رئيس الحزب الحادث الإرهابى الذى تعرضت له كنيسة مارى مينا بحلوان، مشيدا بقدرة الأجهزة الأمنية على إحباط محاولة تفجير الكنيسة بعد محاولة اقتحامها وتفجيرها والقبض على الإرهابي مرتكب الواقعة، وبحوزته سلاح آلي و5 خزن آلي، و150 طلقة، بالإضافة إلى قنبلة، قبل قيامه بمحاولة إلقائها على الكنيسة.
وتقدم حزب المؤتمر بخالص العزاء لأسر شهداء هذا الحادث ومنهم أمين شرطة و6 مواطنين، متمنيا من المولى عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين، مؤكدا أن مثل هذه الحوادث الخسيسة تزيد الشعب المصرى كله قوة وحدة وصلابة فى الالتفاف حول قيادته الحكيمة وقواته المسلحة والشرطة، حتى يتم تطهير مصر كلها من دنس ورجس الإرهاب والإرهابيين فى جميع أنحاء البلاد .
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