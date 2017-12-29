وزير النقل يتابع ازدواج محطتي المرج

المال -خاص:

تابع د. هشام عرفات وزير النقل - خلال جولته التفقدية مساء أمس، في عدد من محطات الخط الأول للمترو - أعمال ازدواج المسافة بين محطتي المرج القديمة والجديدة، والذي يدخل ضمن خطة تحديث الخط الأول المترو ، كما تابع أعمال تطوير محطة المرج الجديدة.

بدأت الجولة بمحطة سراي القبة ، واطمئن الوزير على نظافة الأرصفة ومستوى الخدمة المقدمة للجمهور، واستقل القطار متجها إلى عزبة النخل، و التقى مع عدد من الركاب لسماع مقترحاتهم حول الخدمة المقدمة.

و أكد "عرفات" أن عملية تحديث الخط الأول للمترو في غاية الأهمية، لأن هذا الخط هو الأعلى كثافة بين جميع الخطوط فى نقل الركاب، و يقل نحو 1.5 مليون راكب يومياً، لافتاً إلى أن خطة تحديث الخط الأول ستتكلف 26 مليار جنيه، وذلك لتطوير نظم الإشارات وتطوير نظم التحكم المركزى وتطوير أنظمة الاتصالات وشراء وإعادة تأهيل الوحدات المتحركة "القطارات" والعمل على التعاقد على 20 قطارا مكيفا جديدا، وكذلك تجديد شريط المترو، وتجديد بعض الأعمال الكهرميكانيكية وأعمال أخرى .

و أشار إلى أنه تم التعاقد على 850 بوابة تذاكر جديدة للخطين الأول والثاني، وتم تركيب 259 بوابة بالخط الأول و128 بوابة بالخط الثاني.

واستقل الوزير كابينة أحد القطارات لمتابعة أعمال ازدواج المسافة بين محطتي المرج القديمة والجديدة والذي تبلغ تكلفته (19.3 مليون يورو ؛ و96 مليون جنيه ) بما يعادل(600 مليون جنيه) والذي يدخل ضمن خطة تحديث الخط الأول للمترو .

و سيساهم الازدواج فى القضاء على تكدس الركاب بأرصفة محطات الخط الأول، خاصة محطتى المرج والمرج الجديدة، والتي تعاني من كثافة الركاب ويبلغ طول هذه المسافة 1.3 كم وسوف سيتم بعد الازدواج تخفيض زمن التقاطر من 10 دقائق حاليا في هذه المسافة إلى 3.5 دقيقة.

كما سيساهم في الوصول بزمن الرحلة من حلوان إلى المرج الجديدة إلى الزمن القياسي وهو (75 دقيقة)

وامتصاص الكثافة العالية للركاب.



ومن المقرر الانتهاء من أعمال الازدواج نهاية 2018.



وفي محطة المرج الجديدة، تفقد وزير النقل يرافقه المهندس خالد صبرة، العضو المنتدب لشركة مترو الأنفاق أعمال تجديد المحطة، والتي تبلغ تكلفتها 100 مليون جنيه و يأتي هذا هذا المشروع في إطار خطة وزارة النقل ممثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق في النهوض بمستوى الخدمة المقدمة لركاب المترو، خاصة أن هذه المحطة تتسم بكثافة ركاب عالية، وبالتالي فإن تطوير هذه المحطة سيؤثر إيجابيا على كفاءة التشغيل و مستوى الخدمة المقدمة لركاب المترو، ومن المقرر الانتهاء من أعمال تطوير المحطة في 30 - 5 - 2018.

جدير بالذكر أعمال التطوير التى تجرى بالمحطة تشمل إنشاء مبنى كامل مكون من دورين، و إعادة زرع أعمدة الشبكة وتركيب شبكة هوائية مثل المستخدمة فى الخط بالكامل، لاستيعاب التشغيل حتى المرج الجديدة وتركيب أجهزة الإشارات على طول السكة بنفس مواصفات الخط الأول، وتركيب أجهزة تحكم وربطها مع أجهزة التحكم المركزى للخط وتنفيذ غرفة معدلات كهربائية شاملة تركيب أجهزة كهربائية لتقوية الطاقة الكهربائية لاستيعاب القطارات حتى محطة المرج الجديدة.