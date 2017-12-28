برلماني: أزمة المراكب النيلية بالأقصر وأسوان تهديد للسياحة

شحوط المراكب السياحية في أسوان

ياسمين فواز



تقدم النائب أكمل قرطام بسؤال إلى وزير السياحة الدكتور يحيى راشد، ووزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبد العاطى، بشأن شحوط عدد من المراكب والفنادق العائمة على نهر النيل، مطالبًا بتفسير ذلك؟، وكذلك عرض مستقبل الأمن المائى لمصر.



وقال "قرطام"، إن شحوط المراكب والفنادق عائمة أمام مركز أرمنت بين الأقصر وأسوان، من شأنه أن يؤثر بالسلب على السياحة فى مصر ويهدد مستقبل حركة السياحة النيلية فى البلاد، ويسىء لذلك النوع من السياحة خاصة أن أعداد كبيرة من الأجانب يأتون إلى مصر لقضاء عدة أيام على متن بواخر نيلية للاستمتاع بنهر النيل.



وتساءل حول خطة الوزارة لإنعاش السياحة النيلية، سواء للسائحين الأجانب أو المصريين الذين تعتبر السياحة النيلية من أرخص وأقرب أنواع السياحة إليهم، ولماذا لا تستفيد الدولة من هذا المصدر وتستثمره وتعمل على تنميته؟.



وطالب "قرطام" وزير الرى بمصارحة المصريين حول الأسئلة الحائرة والمثيرة للجدل بكل حقائقها، أهمها هل انخفاض منسوب مياه النهر نتيجة البدء فى ملئ البحيرة الكائنه خلف سد النهضة الأثيوبى؟، وما هو مستقبل الأمن المائى لمصر؟، وهل هناك أعمال تكريك تجرى فى نيل مصر؟ وإذ كانت فمن الذى يقوم بها، وما النتائج المترتبة على ذلك ؟.



ووجه "قرطام"، رسالة إلى وزير السياحة قائلا، "بادرت بالتأكيد على ألا يتكرر هذا الحدث مرة أخرى والخاص بالشحوط، وأقول لك أتمنى أن تصدق الأحداث هذه التصريحات" .

