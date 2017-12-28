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سيـــاســة
السيسي و بن سلمان يبحثان المستجدات الإقليمية
الخميس 28 ديسمبر 2017 10:59 م
اتصال هاتفي بين السيسي وبن سلمان
أخر الأخبار
اتصال هاتفي بين السيسي وبن سلمان
تلقى الرئيس، عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من ولي العهد السعودي الأمير، محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وصرح السفير، بسام راضي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاتصال بحث أوجه العلاقات المصرية السعودية الوثيقة وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.
كما تناول الاتصال التطورات والمستجدات على الصعيد الإقليمي، والجهود المشتركة التي تبذلها البلدان لمواجهة التحديات الإقليمية الراهنة، وذلك في ضوء التنسيق والتعاون المكثف بينهما على كافة المستويات
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