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اقتصاد وأسواق
بروتوكول بين البنك الأهلي والزراعة لتمويل مشروعات الثروة الحيوانية
الخميس 28 ديسمبر 2017 10:25 م
بروتوكول تعاون
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بروتوكول تعاون
محمد سالم
وقع يحيى ابوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري والدكتورة، مني محرز نائب الوزير لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بروتوكول تعاون يهدف إلى توفير الخدمات التمويلية لمشروعات تنمية الثروة الحيوانية سواء التسمين أو ادرار الالبان والذي من شأنه المساعدة في التوسع فى استيراد سلالات ذات صفات وراثية عاليه تساعد على رفع قدرات تلك المشروعات وزيادة الانتاجية .
وعقب التوقيع صرحت الدكتورة مني محرز بأن البروتوكول يأتي فى اطار اهتمام الوزارة لتنفيذ خطة الحكومة وتوجيهات القيادة السياسية من أجل دعم وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بمصر لتوفير بروتين متعدد المصادر بأسعار مخفضة وجوده عالية ، كما أشادت سيادتها بنجاحات البنك الأهلي المصرى ودوره الإيجابي الذي يمتد لتاريخ طويل كأحد أعرق وأقدم المؤسسات المالية في دعم وتمويل المشروعات القومية ، حيث تضمن البروتوكول توفير الخدمات التمويلية والفنية اللازمة لمشروعات الثروة الحيوانية بغرض المساهمة فى تمويل شراء سلالات ذات صفات وراثية عالية سواء في انتاج الالبان أو اللحوم 0
واشار يحيي ابو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى أن البروتوكول يأتي للتأكيد علي قيام البنك بتنفيذ استراتيجيته في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبصفة خاصة النشاط الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية حيث يهدف البروتوكول الى توفير التمويل اللازم لمشروعات تنمية الثروة الحيوانية انتاج اللحوم أو الالبان التى تم الموافقة عليها فنيا من قبل الوزارة وبما يضمن سرعة تنفيذ هذه المشروعات وبما يمثل قيمة مضافة على مستوى الاقتصاد القومى وينعكس ايجابيا على سد الفجوة الغذائية وذلك فى اطار مبادرة البنك المركزي المصرى لتمويل المشروعات الصغيرة حال توافر شروط المبادرة ، أو أي من برامج التمويل الميسر الاخرى المتاحة لدى البنك0
وأضاف سعد محيى الدين – مدير عام قطاع برامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن محفظة التمويل المباشر وغير المباشر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت 37.5 مليار جنيه لعدد 55 الف عميل ومن المخطط زيادتها الى 100 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات القادمة كما أضاف سيادته أن البنك يراعى الطبيعة الخاصة لهذه المشروعات حيث يتم اتاحة التمويل لتلك المشروعات بإجراءات سهلة ومبسطة تتناسب مع طبيعتها بما يضمن جودة الخدمة وسرعة اتخاذ القرار من خلال مراكز الائتمان وفروع البنك المنتشرة بجميع انحاء الجمهورية, وقد بلغ التمويل المتاح لمشروعات تنمية الثروة الحيوانية والداجنة السمكية نحو 1.2مليار جم استفاد منها 7400مشروع 0
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