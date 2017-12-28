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طاقة
وزير البترول الأسبق: انتهاء مديونيات شركات البترول خلال عامين
الخميس 28 ديسمبر 2017 10:22 م
أسامة كمال
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أسامة كمال
أحمد صبرى
قال أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إنه من المتوقع أن تنتهي مديونيات شركات البترول والتنقيب خلال سنتين إذا تم العمل فى حقول البترول والغاز بوتيرة جيدة وتقليل دعم الطاقة.
وأضاف فى لقاء له مع برنامج أون اليوم على قناةon live، أن 80% من دعم المواد البترولية لا يصل لمستحقيه، لذلك يجب على الدولة توجيه هذا الدعم للتعليم والصحة وزيادته سنويا مع تقليله من دعم الوقود.
وأكد الوزير أن مجمل إنتاج الطاقة فى مصر موجه للاستهلاك وليس للصناعة، إضافة إلى أن المشتقات البترولية الإحفورية تمثل 93% من استهلاك الطاقة بمصر، مشددا ان تلك النسبة كبيرة، موضحا أن النسبة العالمية أقل من 60%.
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