تعاون مشترك بين جامعتي القاهرة والكويت

رئيسا جامعتي القاهرة والكويت

المال - خاص :



استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ظهراليوم الخميس 28 ديسمبرالجارى، الدكتور حسين الأنصاري مدير جامعة الكويت والوفد المرافق، وذلك بمكتبه، لبحث أوجه التعاون المشترك.



وقال الخشت فى بيان له اليوم، إن جامعة القاهرة ترحب بالتعاون التعليمى والأكاديمى والبحثى مع الجامعات العربية الشقيقة. وبحث مدير جامعة الكويت مع رئيس جامعة القاهرة أوجه التعاون وآلياتها فى مجالات التبادل الأكاديمي للأساتذة الزائرين بين الجانبين، والزيارات الطلابية للدراسات العليا، وعقد المؤتمرات المشتركة التى تهم الجانبين فى المجالين التعليمى والبحثى.



وأضاف رئيس جامعة القاهرة، انه تم بحث آليات التعاون البحثى وعمل مشروعات بحثية مشتركة بين الجامعتين فى مجالات تهم كلا من مصروالكويت يقوم بها الأساتذة فى الجامعتين بتمويل مشترك وفقآ للخطة البحثية لكلا الجامعتين.



واشاد مدير جامعة الكويت بجامعة القاهرة ومكانتها الكبيرة.وماتملكه من كوادر علمية، مشيرآ إلى أن جامعة الكويت التى بدأت عام 1966 ساهم فى نهضتها أساتذة من جامعة القاهرة وتضم الآن 40 ألف طالب و14 كلية.







