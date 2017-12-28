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بورصة وشركات
مكاسب لجميع البورصات العربية قبل آخر جلسة هذا العام
الخميس 28 ديسمبر 2017 08:22 م
البورصات العربية
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البورصات العربية
الد بدر الدين
سجلت مؤشرات جميع البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط مكاسب بنسب ضعيفة فى ختام تعاملات اليوم الخميس قبيل انتهاء العام الجارى وسط تعاملات متواضعة مع انتشار المخاوف من المخاطر الجيوبوليتكية ومن بينها التوترات مع إيران والصراع الدائر في اليمن وعدم الاستقرار في لبنان والحرب السورية وأزمة مقاطعة قطر.
وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية زاد بحوالى 0.8 % ليتقدم إلى 15017 نقطة ليتجاوز حاجز ال 15 ألف نقطة لأول مرة فى الجلسة قبل الأخيرة هذا العام الذى أوشك على الانتهاء لأن آخر جلسة هذا العام في معظم أسواق الأسهم الأخرى في الشرق الأوسط ستكون يوم الأحد المقبل.
وارتفعت أسواق الأسهم الإماراتية اليوم الخميس آخر أيام التداول هذا العام بالنسبة لها الذي كانت خلاله ضمن الأسوأ أداء بين الأسواق الناشئة حول العالم مع ارتفاع مؤشرا سوقى مال دبى و أبوظبى العام بنسبة 0.7 % لكل منهما ليصلا إلى 3370 نقطة و 4398 نقطة على التوالى .
وانتعشت شركات البناء التي قد تستفيد من زيادة الإنفاق الحكومي على البنية التحتية العام المقبل ومنها شركة دريك آند سكل التى كسب سعر سهمها 2.7 % وزاد سعر سهم شركة أرابتك 0.9 % كما حققت شركات التطوير العقاري في دبي أيضا أداء قويا حيث قفز سعر سهم شركة إعمار العقارية القيادي 2.4 % بينما ارتفعت أسعار أسهم الشركات التي قد تستفيد بشكل مباشر من قفزة في أسعار النفط مثل شركة دانه غاز التى ربح سعر سهمها 2.5 % فى أبوظبى .
وربح مؤشر بورصة الكويت أكثر من 0.6 % ليتجاوز 6408 نقطة وكذلك مؤشر بورصة البحرين بحوالى 0.9 % ليصعد إلى 1306 نقطة.
وتقدم مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بحوالى 0.4 % ليرتفع إلى 7231 نقطة بفضل زيادة أسعار النفط وارتفع سعر سهم شركة الصحراء للبتروكيماويات 3.6 % وقفز سهم مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية 9.5 %.
وصعد مؤشر بورصة الدوحة بحوالى 0.3 % ليزداد إلى 8526 نقطة مع عودة سعر سهم شركة فودافون قطر للصعود في تعاملات متقلبة ليغلق مرتفعا 0.9 % بعد أن صعد بأكثر من 33 % في الفترة من منتصف نوفمبر الماضى حتى بداية هذا الأسبوع.
بينما كسب مؤشر بورصة مسقط نسبة أقل بلغت 0.1 % ليستقر عند 5047 نقطة.
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