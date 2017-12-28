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سيـــاســة
شكوى للندن بشأن مصير بريطانية مسجونة بمصر
الخميس 28 ديسمبر 2017 07:47 م
جون كاسن سفير بريطانيا 556
أخر الأخبار
جون كاسن سفير بريطانيا 5569
إعداد – عبدالغفور أحمد محسن
قالت روبرتا سينكلير والدة السائحة البريطانية لورا بلامر التي حكم عليها بالسجن 3 سنوات في مصر بتهمة تهريب المخدرات، إنها لا تعرف مقر احتجاز ابنتها بعد أن تم نقلها من السجن للمرة الثانية.
وأضافت سينكلير لصحيفة ديلي ميل البريطانية، إنها اضطرت لقطع مسافة طويلة للوصول إلى سجن قنا "الذي يضم قتلة وجهاديين" لكن المسئولين أخبروها بأن لورا "لم تعد هنا".
وكانت لورا قد احتجزت بعد ضبط 290 قرص ترامادول في حقيبتها لدى وصولها إلى مطار الغردقة في أكتوبر الماضي.
وقالت سينكلير إن ابنتها نقلت إلى سجن قنا دون علمها، وعندما ذهبت لزيارتها أبلغها المسئولون أن لورى نقلت إلى سجن ثالث.
من جهتها قالت راشيل لامبر، شقيقة لورا، إن العائلة تنتظر رداً من وزارة الخارجية البريطانية للكشف عن مقر احتجاز لورا.
وكان نيفيل بلامر، والد لورا، قد عبر عن خشيته على حياة ابنته لو استمر سجنها في قنا "خاصة بعد ما سمعته على حالات تحرش الحراس بالمسجونين هناك".
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من وزارة الداخلية أو الخارجية حول حديث والدة سينكلير
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