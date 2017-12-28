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اتصالات وتكنولوجيا
ix dev للحلول السحابية تخطط لزيادة رأسمالها إلى ٣٠ مليون جنيه
الخميس 28 ديسمبر 2017 07:38 م
أيمن رفاعي رئيس شركة ix dev للحلول السحابية بمصر
أخر الأخبار
أيمن رفاعي رئيس شركة ix dev للحلول السحابية بمصر
أيمن الرفاعي: نفاضل بين عدة خيارات منها طرح حصة في بورصة النايلكس
محمود جمال
تصوير وليد عبد الخالق
تدرس شركة ix dev للحلول السحابية زيادة رأسمالها خلال العام المقبل من ٣ إلى ٣٠ مليون جنيه
وقال أيمن الرفاعي رئيس الشركة في مصر إن ix dev هي شركه إنجليزيه تأسست في لندن خلال عام ٢٠١٥ وتعمل بمجال برامج حلول الحوسبه السحابية
جاء ذلك علي هامش المائدة المستديرة التي عقدتها الشركة اليوم الخميس.
وأوضح الرفاعي أن الشركة بمصر تفاضل حاليا بين مجموعه من الخيارات لتمويل زيادة رأسمال بالتنسيق مع شركات استشارات مالية أبرزها المجموعه الماليه هيرميس، منها طرح حصه من أسهمها في بورصة المشروعات الصغيره والمتوسطه ..نايلكس أو دخول مساهمين جدد أو الاقتراض البنكي
وأضاف أن ٤٠٪ من اسهم الشركة بمصر مملوكه للكيان الأم و ٦٠٪ لمستثمرين مصريين، مبينا أنه من المقرر تحديد الوسيله المثلي للزيادة خلال يونيو المقبل
ولفت إلى امتلاك ix محفظة منتجات متنوعه تخاطب الشركات الصغيره والمتوسطة في مجالات إدارة الشؤون المحاسبية وخدمة العملاء بأسعار تبدأ من ٢٥٠ جنيها شهريا للمستخدم الواحد
وأكد أن التوسع في استخدام حلول الحوسبة يوفر ٨٥٪ من للتكاليف الإجمالية لتطبيق أنظمه التكنولوجيا داخل الشركات
وقدر عدد عملاء الشركه محليا ب ١٠٠ شركة في عدة قطاعات منهم عرب هاردوير، وشركة content khan للعلاقات العامة، مشيرا إلى أنها تستهدف التعاقد مع ٢٥٠ عميلا جديدا خلال العام القادم
وألمح إلي أن ix لديها شراكات استراتيجيه مع كلا من مايكروسوفت واي بي ام وكومودو لامن المعلومات وتخطط لزيادة عددها خلال المرحلة المقبلة.
وذكر أن الشركه يعمل لديها حاليا ٢٠ مطور وتسعي للوصول إلى ٤٠ كما تم اعتماد مكتب مصر كمركز لتطوير برمجيات الشركة العالمية
واستطرد".تعتزم الشركه التوسع في أنشطة جديدة منها تكنولوجيا انترنت الأشياء والحوسبة الهجينة".
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