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ثقافة وفنون
تجميل درب اللبانة وعمارة رامى الدهان ببيت المعمار المصرى
الخميس 28 ديسمبر 2017 07:32 م
مركز إبداع بيت المعمار المصرى
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مركز إبداع بيت المعمار المصرى
المال- خاص
يقيم مركز إبداع بيت المعمار المصرى، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، فى العاشرة صباح الاثنين 1 يناير، ورشة عمل "حملة تنظيف وتجميل درب اللبانة"، وتستمر حتى الخامسة مساء .
كما تقام، فى السادسة مساء الثلاثاء 2 يناير، ندوة "عمارة رامى الدهان"، بحضور المعمارية سهير فريد، تستعرض الندوة بعض الأعمال المعمارية الحديثة مثل حديقة الأزهر وغيرها من المبانى الحديثة.
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