تجميل درب اللبانة وعمارة رامى الدهان ببيت المعمار المصرى

المال- خاص

يقيم مركز إبداع بيت المعمار المصرى، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، فى العاشرة صباح الاثنين 1 يناير، ورشة عمل "حملة تنظيف وتجميل درب اللبانة"، وتستمر حتى الخامسة مساء .

كما تقام، فى السادسة مساء الثلاثاء 2 يناير، ندوة "عمارة رامى الدهان"، بحضور المعمارية سهير فريد، تستعرض الندوة بعض الأعمال المعمارية الحديثة مثل حديقة الأزهر وغيرها من المبانى الحديثة.