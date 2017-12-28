بيتكوين تخسر هيمنتها على عالم العملات الرقمية

بيتكوين 669

إعداد – عبدالغفور أحمد محسن



فقدت عملة بيتكوين هيمنتها على عالم العملات الرقمية خلال 2017 رغم ارتفاع سعرها بنسبة 1500% في نفس العام، بعد أن تراجعت حصتها السوقية إلى أدنى مستوى عند 42% في ديسمبر الجاري، مقارنة بـ 90% مطلع نفس العام، وفقا لموقع CoinMarketCap.



وتتنافس بيتكوين مع أكثر من 100 عملة رقمية أخرى، وتستحوذ عملة إيثيريوم على ثاني أكبر حصة سوقية بين العملات الرقمية، تليها عملات ربل ثم بيتكوين كاش ثم لايت كوين.



وأوضحت بيانات "كوين ماركت" إن الحصة التي خسرتها بيتكوين لم تذهب إلى منافستها إيثيريم التي منيت هي الأخرى بخسائر في حصتها التي تقلصت إلى 13% يوم أمس، مقارنة بـ 32% في يونيو الماضي.



ويبلغ سعر بيتكوين 14690 دولار وإيثيريوم 744 دولار وربل 1.5 دولار وبيتكوين كاش 2595 دولار ولايتكوين 250 دولار.